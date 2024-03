L'antiga cúpula del Banc Popular, a un pas de judici

El jutge de l’Audiència Nacional José Luis Calama va proposar ahir jutjar l’expresident del Banc Popular Ángel Ron, dotze directius més i la consultora PriceWaterhouseCoopers (PwC) per delictes d’estafa a inversors i falsedat comptable en l’ampliació de capital del 2016 a la qual els inversors van acudir “enganyats”, ja que els estats financers d’aquell any i del 2015 “no reflectien la imatge fidel del balanç ni del patrimoni”.

A més de Ron i PwC, Calama va proposar d’asseure a la banqueta l’exvicepresident de l’entitat Roberto Higuera, l’exconseller delegat del banc Francisco Gómez, i socis auditors de la consultora. També set exdirectius del banc, entre els quals Antonio Pujol, que es va incorporar a Banc Popular el 1977 a l’oficina principal de Lleida. En canvi, va acordar l’arxivament provisional per a l’expresident del banc Emilio Saracho al no haver tingut cap intervenció en les vulneracions de la normativa comptable. De fet, segons Calama, aquest va prendre mesures per revisar i avaluar el balanç del banc.El magistrat considera acreditat que el 25 de maig de l’any 2016, el consell d’administració de Banc Popular, presidit per Ron, va decidir executar l’augment de capital acordat a la junta general d’accionistes del dia 11 d’abril. La resolució assenyala que la comissió d’auditoria va emetre un informe favorable a l’ampliació, sense comptar amb cap estudi detallat per escrit que pogués ser objecte de debat. En aquesta reunió van ser presents els auditors externs PwC, que no van advertir els membres de l’esmentada comissió de cap problema en els comptes del Popular de cara a l’ampliació de capital.En aquest sentit, Calama afirma que els comptes anuals consolidats del Banc Popular de l’any 2015 i els estats financers del primer trimestre del 2016 no reflectien la imatge fidel del balanç ni del patrimoni de la companyia. Aquests comptes, assenyala el jutge, ocultaven un important dèficit de provisions i declaraven uns beneficis inexistents.