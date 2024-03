Moren un nen, el seu pare i la seua àvia en un incendi en un pis d'Alacant

Almenys tres persones van morir ahir i 15 van resultar ferides a causa d’un incendi en un pis de la localitat alacantina de la Vila Joiosa. Les víctimes mortals residien a l’onzè pis de l’edifici –que té 24 plantes– i són membres de la mateixa família. Concretament, els equips de rescat van trobar els cossos d’una dona de 75 anys, el seu fill i el seu net, aquest últim de només cinc anys i que va ser localitzat abraçat al seu gos. Els serveis d’emergència van rebre l’alerta minuts després de les dos de matinada, i els bombers van aconseguir controlar les flames abans que s’estenguessin per l’edifici. L’alcalde, Marcos Zaragoza, va lamentar que, malgrat la ràpida actuació dels equips d’emergència, no es pogués evitar les morts dels tres familiars. Amb tot, va destacar que la Policia i els Bombers van aconseguir desallotjar 120 persones d’altres pisos. El president de la Generalitat valenciana, Carlos Mazón, va indicar que la investigació de la Guàrdia Civil va dilucidar que l’origen del foc va ser una sobrecàrrega a l’endoll del saló de l’habitatge afectat, tot i que no va precisar què va poder causar la sobrecàrrega. Aquesta tragèdia arriba després de la mort de deu persones en un gran incendi que el 22 de febrer passat va arrasar completament un edifici al barri de Campanar de València. En aquest sentit, Zaragoza va destacar que, a diferència del cas de la capital valenciana, l’edifici de la Vila Joiosa té la façana de ciment, cosa que va evitar la propagació de les flames.

En un altre ordre de coses, un incendi en un càmping de Pineda de Mar va arrasar ahir completament 17 bungalous i en va afectar una trentena més. El recinte estava tancat per temporada.