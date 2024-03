El Suprem dels EUA reintegra Trump a les primàries republicanes

El Tribunal Suprem dels EUA va decidir ahir reintegrar Donald Trump en el procés de primàries republicanes per a les eleccions del novembre, rebutjant els intents dels estats de Colorado, Illinois i Maine perquè reti comptes per l’assalt al Capitoli de l’any 2021. Aquests estats havien argumentat que Trump no podia competir en els comicis perquè la seua implicació en l’assalt al Capitoli suposava un intent d’“insurrecció”, la qual cosa en teoria el desqualificava per ocupar càrrecs públics segons la Secció 3 de l’Esmena 14 de la Constitució.

Aquesta decisió judicial és un reconeixement per a la carrera de Trump a la Casa Blanca, que posteriorment va donar un discurs a Florida per lloar aquesta “decisió unificadora” del Suprem.Tanmateix, la sentència no suposa el final dels seus problemes legals. El 22 d’abril, el mateix Tribunal Suprem té previst escoltar els arguments de les parts sobre si Trump pot ser jutjat per ingerència electoral en les presidencials del 2020 o si té immunitat.A més, Trump s’enfronta a uns altres dos litigis: un a Nova York per presumptes pagaments irregulars a l’actriu porno Stormy Daniels i un altre a Florida pel maneig indegut de material classificat. La interlocutòria ha adquirit una rellevància especial a l’arribar abans del superdimarts, una jornada crucial en la carrera cap a la Casa Blanca, ja que 15 estats, inclòs Colorado, celebren primàries. En total, s’elegiran 865 delegats, la qual cosa representa el 35,6% del total. Trump compta amb 244 delegats obtinguts en les primàries i els caucus celebrats fins ara (ha guanyat en tots excepte a Washington DC), per la qual cosa avui podria atansar-se als 1.215 necessaris per assegurar la nominació. L’única que queda en lliça per disputar la nominació a Trump és l’exgovernadora de Califòrnia Nikki Haley, amb molt poques possibilitats.