Armengol planta cara al PP pel cas Koldo i l'acusa de “trencar totes les línies roges”

La presidenta del Congrés, la socialista Francina Armengol, es va defensar ahir davant la petició de dimissió del PP, al qual va acusar de “trencar totes les línies roges” a l’involucrar-la en la presumpta corrupció de l’anomenat cas Koldo per la compra de mascaretes durant la pandèmia. “No deixaré que embrutin el meu nom ni que el barregin amb res que se sembli a la corrupció”, va defensar a la Cambra, abans d’afirmar que ni ella ni ningú del seu govern a les Balears estan sent investigats per la trama corrupta ni apareixen en el sumari. “És com a mínim sorprenent que el que demana la meua dimissió és l’únic que surt als sumaris”, va dir, amb referència al PP.

L’expresidenta balear també va subratllar que no va rebre “ordres” ni “pressions” de la trama corrupta per contractar l’empresa investigada pel cas, i va afirmar que el Servei de Salut de les Balears era l’encarregat de decidir si s’havia de comprar aquest material sanitari. Va detallar que durant la pandèmia “tots competíem contra tots per comprar a la Xina”, i que “hi havia gent que tenia un contacte o que pensava en algú per poder intermediar per comprar” al gegant asiàtic. Va assegurar que el Servei de Salut de les Balears “es posava en contacte amb aquestes empreses i analitzava el que se’ls oferia”. Per això, va defensar que el seu govern “podria ser víctima, però mai còmplice ni col·laborador” de la trama.D’altra banda, Armengol va rebutjar la petició del PP d’inhibir-se en la votació que va celebrar la mesa del Congrés per donar el vistiplau a la comissió d’investigació sobre els contractes de compra de material sanitari en pandèmia impulsada pel PSOE. El PP va denunciar que la presidenta de la Cambra no hauria d’haver votat sobre “una comissió que finalment l’hauria d’investigar a ella com una de les parts de la trama”.Respecte a les declaracions d’Armengol, el portaveu del PP al Congrés, Miguel Tellado, va acusar la socialista de “mentir” a l’assegurar que no està sent “investigada” i li va exigir que aclareixi qui li va dir “perquè comprés mascaretes de la trama”. Va insistir que no pot continuar presidint la Cambra “ni un minut més”.Per la seua part, el portaveu del PSOE al Congrés, Patxi López, va dir sentir “frustració” i “ràbia continguda” per l’ofensiva del PP contra Armengol, i va assenyalar que qui hauria de dimitir pel cas Koldo és Tellado per aparèixer esmentat al sumari.

Puente destitueix l’alt càrrec que va tramitar la compra de mascaretes

El ministre de Transport, Óscar Puente, va decidir ahir cessar “per pèrdua de confiança” el secretari general de Ports de l’Estat, Álvaro Sánchez Manzanares, l’alt càrrec que va tramitar la compra de mascaretes amb l’empresa investigada en el cas Koldo. El cessament de Sánchez Manzanares es farà efectiu previsiblement avui. Es tracta de la primera expulsió al ministeri de Transports des que va esclatar el cas Koldo. Ports de l’Estat, dependent de Transports, va ser el primer organisme públic que va contactar amb l’empresa Soluciones de Gestión, investigada en el cas Koldo. El contracte per vuit milions de mascaretes es va firmar el 21 de març del 2020 i va tenir un valor de 20 milions d’euros. Precisament, Koldo García, el presumpte mitjancer de la trama investigat i assessor del que va ser ministre de Transports José Luis Ábalos va ser vocal del Consell Rector de Ports de l’Estat.