Brussel·les proposa potenciar des de ja la indústria militar de la UE

La Comissió Europea va proposar ahir impulsar amb almenys 1.500 milions d’euros la indústria militar europea, que vol animar a prendre més riscos per augmentar la producció mitjançant compres conjuntes o avantatges fiscals, davant la inseguretat creada principalment per la guerra russa a Ucraïna. “La guerra d’agressió brutal de Rússia contra Ucraïna s’ha tornat una guerra d’alta intensitat a Europa. Després de dècades de despesa insuficient, hem d’invertir més en defensa i fer-ho conjuntament i millor”, va dir l’alt representant de la Unió Europea per a Afers Exteriors i Seguretat, Josep Borrell, qui va presentar la iniciativa.

La Comissió Europea vol que l’any 2030 els països de la Unió comprin almenys el 40 per cent dels seus equips militars conjuntament amb altres estats membres.També aspira que el comerç intraeuropeu de la indústria militar representi almenys el 35 per cent el 2030, si bé aquests objectius no són vinculants, sinó metes que ha marcat l’Executiu comunitari per tal d’impulsar aquesta estratègia. A més, pretén que la UE dediqui a contractes europeus almenys el 50 per cent del seu pressupost de defensa per a l’any 2030 i el 60 per cent per al 2035.

El TPI ordena arrestar militars russos per crims

El Tribunal Penal Internacional va emetre ahir dos ordres d’arrest contra els oficials militars russos Serguei Ivanòvitx Kobilash i Viktor Nikolaievitx Sokolov, com a presumptes responsables de crims de guerra i contra la humanitat pels bombardejos perpetrats sobre objectius civils a Ucraïna.El TPI, que ja havia assenyalat fa un any el president Vladímir Putin per la deportació de nens ucraïnesos a Rússia, posa el focus en aquesta ocasió en figures com Kobilash, un comandament de la Força Aeroespacial russa, i Sokolov, almirall de l’Armada i vinculat a la flota del mar Negre.El president d’Ucraïna, Volodímir Zelenski, va aplaudir les ordres d’arrest dictades pel Tribunal Penal Internacional i va advertir que tots els oficials russos que ordenin atacs contra infraestructures crítiques ucraïneses retran comptes: “La justícia internacional comporta temps, però és inevitable.”