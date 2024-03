Acord històric entre PSOE, Junts i ERC per l'amnistia, que se cenyirà al marc europeu

PSOE, ERC i Junts van anunciar finalment ahir un acord sobre el contingut de la llei d’amnistia per apuntalar una norma que, afirmen, cobreix “tots” els afectats pel procés i és “d’aplicació immediata”. El pacte implica un nou redactat en les exclusions, de manera que aquells investigats per presumpte terrorisme o traïció es puguin beneficiar de la norma. Segons el nou redactat, a instàncies de Junts, s’inclouran aquests delictes adaptats als estàndards europeus i no al Codi Penal, amb l’objectiu que el nou redactat blindi els investigats per Tsunami Democràtic, com Carles Puigdemont o la republicana Marta Rovira.

Els partits també van acordar ampliar el període d’aplicació de l’amnistia fins a l’1 de novembre del 2011 (fins ara era l’1 de gener del 2012) per incloure els acusats pel Tribunal de Comptes. Al seu torn, i a instàncies d’ERC, el pacte suposarà que la Generalitat podrà tornar les multes que es van imposar durant el procés en aplicació de la llei mordassa. Fonts parlamentàries subratllen que els jutges hauran d’aplicar la llei, i alerten que, si aquests s’hi neguen, poden incórrer en un delicte de prevaricació.Les formacions van defensar que el text és “plenament conforme amb la Constitució, el dret i la jurisprudència europea”. Van afegir que el contingut de la llei s’ha fet “tenint en compte l’informe preliminar de la Comissió de Venècia”, òrgan consultiu del Consell Europeu que la setmana passada va avalar l’amnistia al considerar que, sota cap circumstància, no influeix en la separació de poders.Aquests canvis s’inclouran al redactat de la llei mitjançant una “transacció única a partir de les diferents esmenes que es mantenen vives”. PSOE, ERC i Junts revelaran el contingut íntegre d’aquesta transacció avui, abans que la Comissió de Justícia del Congrés voti el dictamen de la llei.L’anunci de l’acord va arribar hores després que el president espanyol, Pedro Sánchez, comentés en una conversa informal amb periodistes al Brasil que estava disposat a implementar canvis en la norma per donar “més garanties” a Junts. “Totes les persones vinculades pel procés seran amnistiades”, va assegurar.Per una altra banda, fonts de Junts van recalcar que les millores en el text es deuen a la seua capacitat negociadora, des d’ERC consideren que la llei “queda tal com estava en el fonamental”.Per la seua part, el president de la Generalitat, Pere Aragonès, va celebrar l’acord i va assegurar que l’amnistia és “crucial i sòlida”. “Queda camí, i no serà fàcil, però avui estem més a prop de deixar enrere la repressió. Amb l’amnistia guanya la democràcia”, va postil·lar el president.

El PP amenaça de trencar el diàleg pel CGPJ

El PP va acusar Pedro Sánchez d’“empassar-se” les exigències de Junts i va amenaçar de trencar la negociació sobre la renovació del Consell General del Poder Judicial (CGPJ), que els populars mantenen amb el PSOE amb la mediació de Brussel·les. “És molt difícil arribar a un pacte pel CGPJ amb qui alhora està humiliant” els jutges, va dir el popular Esteban González Pons.

En cerca i captura per les protestes de l’1-O a Madrid

L’Audiència Provincial de Madrid va dictar ahir una ordre de cerca i captura a l’activista Dani Gallardo, condemnat a quatre anys i mig de presó per desordres públics i atemptat contra un agent de l’autoritat durant les manifestacions per la sentència del procés a Madrid. Gallardo va rebre la setmana passada l’ordre per presentar-se voluntàriament a presó, pas que no ha fet.