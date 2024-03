Aragonès avisa que sense Hard Rock no hi haurà pressupost

El president de la Generalitat, Pere Aragonès, va afirmar ahir que si el Govern decideix parar el macroprojecte del Hard Rock com demanen els comuns, el PSC “retirarà” el suport als pressupostos catalans del 2024 i no podran aprovar-se. “M’estan demanant una cosa que, si l’accepto, hi haurà un grup que es retirarà i perdrem els pressupostos”, va dir al Parlament, abans d’insistir que els comptes pactats entre Govern i PSC no inclouen “ni un euro” per al Hard Rock. Va demanar el suport de Junts i la CUP als comptes.

La líder dels comuns, Jéssica Albiach, va insistir a reclamar a l’Executiu que “esmeni l’error” i descarti el Hard Rock. Un dia després que el seu partit presentés una esmena a la totalitat dels comptes, Albiach va criticar que es posi “una catifa roja” al fet que “qualsevol especulador vingui amb un projecte que trenca el territori”. El president de Junts al Parlament, Albert Batet, va criticar que ERC “té un problema amb els socis”, i el PSC va instar els partits a donar suport als comptes. Mentrestant, la consellera d’Economia, Natàlia Mas, va dir que creu que el Hard Rock no s’acabarà fent i va assenyalar que aquest tipus de projectes “es dilaten molt en el temps”.D’altra banda, el portaveu de Junts al Senat, Josep Cleries, va denunciar que la Comunitat de Madrid té “efecte aspirador” de recursos en els pressupostos espanyols, mentre Catalunya es veu perjudicada per l’infrafinançament.

En un altre ordre de coses, la majoria absoluta del PP al Senat va tombar ahir de forma definitiva els objectius per al període 2024-2026 presentats per Moncloa, pas previ als pressupostos espanyols. Segons TV3, això provoca que Catalunya haurà de retallar 293 milions d’euros del que preveia gastar aquest any.