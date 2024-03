L'exassessor d'Ábalos va cobrar 26.000 € del PSOE entre 2017 i 2018

La Guàrdia Civil afirma que el que va ser assessor de José Luis Ábalos, Koldo García, va cobrar 26.328 euros del PSOE entre els anys 2017 i 2018, quan l’exministre socialista era secretari d’organització del partit. Segons un estudi de la Unitat Central Operativa de la Guàrdia Civil, García va percebre aquests diners “en concepte de rendes exemptes i dietes exceptuades de gravamen”. Després de l’arribada de Pedro Sánchez al Govern espanyol el 2018, Ábalos va ser nomenat ministre de Transport. Aleshores, García va passar a cobrar 70.000 euros pel seu càrrec al departament. També percebia una pensió de 20.000 euros per incapacitat, així com 4.300 euros com a conseller de Renfe i uns altres 7.000 de Ports de l’Estat, segons va publicar ahir La Vanguardia. D’altra banda, l’UCO assenyala en un informe datat el 22 de febrer que va trobar 24.000 euros en efectiu a casa de l’exassessor d’Ábalos, així com una llibreta amb “anotacions referents a diners en metàl·lic” al costat d’una data i sota l’epígraf “ingressos”. D’altra banda, el jutge de l’Audiència Nacional que investiga el cas Koldo ha retirat el passaport a un comandant de la Guàrdia Civil destinat a l’ambaixada d’Espanya a Veneçuela que està investigat per presumpte suborn en una peça fins ara secreta de la causa. L’agent, que va ser arrestat dilluns mentre estava de visita a Còrdova, va ser posat en llibertat amb mesures cautelars després de declarar ahir com a investigat.

En un altre ordre de coses, el jutge de l’Audiència Nacional Manuel García-Castellón serà l’encarregat de supervisar el procediment que ha engegat la Fiscalia Europea pels contractes de subministrament de mascaretes del cas Koldo a les Canàries i les Balears davant del possible ús de fons europeus en el finançament d’aquestes compres.