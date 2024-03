La viuda de Navalni anima els russos a votar contra Putin

La viuda del líder opositor rus, Aleksei Navalni, Iúlia, va animar ahir els russos a votar contra el cap del Kremlin, Vladímir Putin, en les eleccions presidencials del 17 de març. Navàlnaia va donar suport d’aquesta manera a una iniciativa publicitada prèviament pel seu marit, mort sobtadament en una presó àrtica el 16 de febrer. La viuda del principal enemic del Kremlin, que va prometre continuar la seua causa, va aconsellar que els participants en l’acció vitin “qualsevol candidat tret de Putin”. “També podeu espatllar la papereta. Podeu escriure amb lletres grosses Navalni”, va suggerir. En aquest sentit, va demanar també a la població que surti al carrer per protestar contra el president concentrant-se a les portes dels col·legis electorals. “Això no és una elecció: Putin no serà en cap cas un president legítim, ni per a tu ni per a mi, ni per a ningú en el món sencer”, va asseverar. D’altra banda, l’observatori financer rus va incloure l’escaquista Garri Kaspàrov, reconegut opositor al Kremlin, en la llista negra per terrorisme i extremisme, després que les autoritats ja l’haguessin assenyalat prèviament com un agent estranger.

Il·lesos Zelenski i Mitsotakis després d’un atac

El president d’Ucraïna, Volodímir Zelenski, i el primer ministre de Grècia, Kyriakos Mitsotakis, van sortir ahir il·lesos d’un atac a la ciutat d’Odessa durant una visita del mandatari hel·lè al país envaït per Rússia. “Aquesta és la veritable essència de les accions de Rússia, el terror constant”, per la qual cosa tot míssil i avió rus abatut “és una vida humana salvada”, va assenyalar Zelenski després del bombardeig. L’atac, que va ser vist com un “èxit” per part del Kremlin, va deixar almenys cinc morts i diversos ferits.