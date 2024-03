Trump desafia Biden a un debat “quan sigui i on sigui”

L’expresident dels Estats Units Donald Trump ha convidat l’actual inquilí de la Casa Blanca, Joe Biden, a mantenir un debat cara a cara en les pròximes eleccions presidencials del país, en les quals aparentment ambdós reeditaran el duel dels comicis del 2020. “És important, pel bé del nostre país, que Joe Biden i jo debatem qüestions que són vitals per als Estats Units i el poble nord-americà”, va manifestar el magnat en una publicació a la seua pròpia xarxa social, Truth Social, ahir a la matinada. “Per tant, convoco debats en qualsevol moment, en qualsevol lloc”, va afegir.

L’expresident va aprofitar per arremetre contra els demòcrates a l’afegir que els debats poden ser organitzats pel “corrupte” Comitè Democràtic Nacional o “la seua subsidiària, la Comissió de Debats Presidencials”.La petició de Donald Trump contrasta amb la seua decisió de no comparèixer en cap dels debats organitzats pel Partit Republicà durant el procés de primàries, per la qual cosa no es va enfrontar a altres aspirants republicans com Nikki Haley o Ron DeSantis. Ell i Biden van arrasar en el superdimarts, la jornada més important del procés de primàries dels dos grans partits dels Estats Units.