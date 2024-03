Turull augura que Puigdemont podrà tornar a Catalunya al juliol

El secretari general de Junts, Jordi Turull, va augurar ahir que l’expresident de la Generalitat Carles Puigdemont podrà tornar a Catalunya al juliol, després de l’eventual aprovació definitiva de la llei d’amnistia, i va assegurar que serà el candidat del partit a les eleccions europees del proper 9 de juny. En declaracions a RAC1, va advertir que, “si algun jutge intenta impedir” la tornada de Puigdemont o la resta d’exiliats “estarà prevaricant”. “Una vegada s’apliqui la llei, han d’aixecar-se totes les mesures cautelars existents”, va afegir. D’altra banda, Turull va advertir el PSOE que l’acord per l’amnistia “no soluciona el conflicte polític” ni els pressupostos de l’Estat, i va avisar que “ara anem a buscar l’autodeterminació”.

Per la seua banda, Puigdemont va celebrar l’aprovació del dictamen sobre la llei d’amnistia i va reivindicar “el dret a continuar el procés d’independència” sense “ser violentats per les estructures de l’Estat”. Va afegir que la repressió “va ser una mala decisió” que “s’ha començat a revertir d’una forma que els indults no podien garantir”.