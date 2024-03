Cinc arrestats per violar una jove en grup a Marbella

La Policia Nacional va detenir aquesta setmana cinc homes, de nacionalitats alemanya i albanokosovar i amb edats compreses entre els 19 i els 33 anys, per presumptament agredir sexualment en grup una dona de 26 anys a Marbella. S’investiga també si la víctima va ser sotmesa a algun tipus de submissió química per anul·lar la seua voluntat. Els fets van passar la nit del 5 de març passat quan, segons les primeres indagacions, els homes van portar la jove, natural de Mongòlia, a l’hotel on s’allotjaven i allà van cometre la violació. Després de l’agressió, la dona va sortir de l’hotel i es va asseure al carrer, on uns clients del mateix establiment la van trobar plorant. Després d’explicar-los el que havia passat, els recepcionistes de l’hotel van informar la Policia. La dona va denunciar els fets davant dels agents, que es van traslladar fins a la zona i va ser traslladada a un hospital on se li va realitzar un examen mèdic. Paral·lelament, va començar la investigació per identificar els agressors, que va acabar amb la seua detenció. El jutjat número 1 de Marbella, en funcions de guàrdia, va acordar ahir la posada en llibertat provisional dels cinc a petició de la Fiscalia i les defenses. Tots ells estan investigats per un delicte d’agressió sexual i dos tenen l’obligació de comparèixer periòdicament davant del consolat espanyol de la ciutat alemanya en la qual resideixen.