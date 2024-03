El jutge envia a la Fiscalia de la UE informes del cas Koldo

El jutge del cas Koldo, Ismael Moreno, ha enviat a la Fiscalia Europea l’informe de l’Agència Tributària en el qual analitza l’activitat empresarial d’un dels principals investigats, el “comissionista” Víctor de Aldama, i en el qual enllaça el germen de la trama amb el “rescat” de Globalia (Air Europa). En una providència, datada dijous i contra la qual cap recurs, a petició de la Fiscalia Europea, accedeix a facilitar l’esmentat document “amb transcendència tributària” perquè aquest òrgan pugui integrar-lo a les indagacions que ha obert davant del possible ús de fons europeus en el finançament de les compres de mascaretes per part d’institucions espanyoles en plena pandèmia.

Per la seua banda, el ministre de Transport i Mobilitat Sostenible, Óscar Puente, va dir que no pot preveure si hi haurà més destitucions en el seu departament pel cas Koldo però si hi ha alguna indagació que deriva en una pèrdua de confiança, es destituirà aquesta persona. Puente va manifestar que amb la informació que disposa fins ara, l’únic cessament justificat ha estat el del secretari general de Ports de l’Estat, Álvaro Sánchez Manzanares, perquè “havia defraudat la confiança” que li tenien, sense prejutjar el que hagi fet, i va argumentar que en aquest escenari no podien mantenir la confiança. La portaveu del Govern, Pilar Alegría, va insistir en “la màxima exemplaritat i transparència” de l’Executiu.Pel seu costat, el Servei de Salut de les Balears, a través de l’Advocacia de la Comunitat, ha entregat a l’Audiència Nacional l’expedient de descertificació de la despesa de compra de mascaretes per “acreditar el perjudici” de l’autonomia i “continuar amb la personació” del Govern com a part perjudicada en el cas que investiga la compra de mascaretes de protecció pel valor de 3,7 milions d’euros mitjançant l’empresa Soluciones de Gestión. Pel seu costat, la presidenta d’Extremadura, María Guardiola, va dir que “es van intentar colar” mascaretes a la regió però que no s’han trobat pagaments.