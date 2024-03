Pedro Sánchez insta a confiar en els beneficis de l'amnistia i augura “Govern per a estona”

El president del Govern central, Pedro Sánchez, va demanar ahir als ciutadans crítics amb la llei d’amnistia que “hi confiïn” perquè serà beneficiosa per a “la reconciliació i serà fonamental per garantir la prosperitat econòmica”. A més, l’endemà de fer efectiu un acord amb les formacions independentistes per tirar endavant la llei, assegura que esgotarà la legislatura. “Hi ha Govern per a estona”, va indicar, abans d’afegir que espera aprovar els Pressupostos Generals de l’Estat per a aquest any 2024, tot i que no va donar una data per presentar-los.

El cap de l’Executiu va fer aquestes declaracions des de Xile, on es troba de viatge oficial, al ser interrogat sobre si l’acord sobre l’amnistia amb ERC i Junts, formalitzat en la vigília a la Comissió de Justícia, consolida la legislatura. Malgrat el seu optimisme, Junts ja ha avisat que l’aprovació de la norma no “assegura” el seu suport als comptes. Sánchez va justificar els canvis introduïts en la llei a última hora esgrimint l’esborrany de l’informe de la Comissió de Venècia, que va apuntar algunes millores que necessitava el projecte de llei.Malgrat l’acord, l’abast de la llei continua generant discrepàncies entre el Govern i Junts. L’Executiu va xifrar ahir en 372 els beneficiats, mentre que els independentistes tripliquen el número. El ministre de Presidència, Félix Bolaños, va assenyalar que de tots els beneficiats directament per la norma, uns 90 serien policies nacionals. Sobre les diferències de xifres amb Junts, va apuntar que les dades del Govern fan referència a causes penals i no a altres, com comptables o administratives, fet que augmentaria el número.Això sí, ni uns ni altres s’han atrevit a aventurar quan podria tornar a Espanya l’expresident Carles Puigdemont, la qual cosa augmenta els dubtes sobre l’aplicació directa de l’amnistia per a ell, sobretot quan es dona per fet que el Tribunal Suprem acudirà a la justícia europea, cosa que provocaria una suspensió immediata de la norma en relació amb Puigdemont, que podria paralitzar l’arribada.Bolaños va evitar pronunciar-se sobre casos específics, ja que “aquesta llei no està feta per a ningú” en concret, mentre que el portaveu de Junts, Josep Rius, va matisar que encara “no hi ha calendari” per a aquest retorn. De fet, les qüestions prejudicials que plantegin els tribunals davant de la justícia europea amenacen de paralitzar en molts casos la seua aplicació immediata.

El PP veu “difícil” el pacte per renovar el CGPJ, però ho intentarà

El portaveu i vicesecretari de Cultura del PP, Borja Sémper, va subratllar ahir que el seu partit segueix “compromès” a assolir un acord amb el PSOE per a la renovació del Consell General del Poder Judicial (CGPJ), però va advertir que el pacte segellat dimecres entre els socialistes i les formacions independentistes per l’amnistia “no ajuda” les negociacions que estan tenint lloc a Brussel·les. Sémper va suavitzar així les declaracions del vicesecretari d’Institucional del PP, Esteban González Pons, que dimarts va afirmar que seria “molt difícil” assolir un acord i va deixar en l’aire continuar amb la negociació, que hauria de seguir dimecres vinent a Brussel·les amb mediació del comissari de Justícia, Didier Reynder. El Parlament Europeu, a petició dels populars, ha demanat la compareixença del comissari per explicar com influiria la llei en la causa per terrorisme contra Puigdemont.