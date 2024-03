Illa: “Sanitat no va destinar ni un euro a l'empresa del cas Koldo”

El primer secretari del PSC, Salvador Illa, va afirmar ahir que el ministeri de Sanitat va actuar “d’acord amb la llei” durant la pandèmia de coronavirus i que “ni un sol euro” va sortir cap a l’empresa Soluciones de Gestión, implicada en el cas Koldo.

En declaracions a Catalunya Ràdio, Illa es va mostrar “decebut i enrabiat” amb el cas Koldo i va lamentar que en un període de temps en què es va donar “el millor de la condició humana” també sorgissin aquest tipus de comportaments que són un reflex de la “pitjor” part de la societat. “Aclarim el que sigui necessari i arribem fins al final perquè caigui el pes de la llei sobre qui hagi de caure”, va expressar el socialista.Preguntat sobre l’exministre José Luis Ábalos, va considerar que “una persona que ha tingut una responsabilitat hauria de renunciar quan el seu partit l’hi demana”.Des de Bilbao, el president del Govern central i secretari general del PSOE, Pedro Sánchez, va afirmar que el PSOE “talla d’arrel la corrupció”, com ha fet en el cas Koldo, mentre que “altres partits la institucionalitzen”, en al·lusió al PP.Per la seua part, el PP va exigir al Govern estatal dimissions per aquest escàndol. Els populars van expressar aquest posicionament a través de la denominada Declaració de Còrdova, firmada pel líder del partit, Alberto Núñez Feijóo, al costat dels presidents autonòmics de la formació, i en la qual van reafirmar el seu rebuig a “tota forma de corrupció” en “un moment especialment greu si tenim en compte que el PSOE es troba acorralat per una trama de corrupció”.D’altra banda, José Ángel Escorial Senante, antic titular de l’empresa investigada en el cas Koldo, es va desvincular davant de la Guàrdia Civil de les gestions als contractes sota sospita, afirmant que en aquelles dates ja havia venut la mercantil però el canvi no s’havia formalitzat a causa de la pandèmia. Aquest empresari va assegurar que es va limitar a firmar els contractes que li remetien els nous administradors (és la seua rúbrica la que apareix a la factura proforma enviada a l’IbSalut per 3,7 milions d’euros) però que no va rebre cap benefici ni va negociar cap adjudicació.