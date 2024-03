Pedro Sánchez i Junts treuen pit de l'acord de la reforma de la llei d'amnistia

El president del Govern central, Pedro Sánchez, va assegurar ahir a Bilbao que la llei d’amnistia farà “més forta” la democràcia i Espanya, per avançar en “el camí de la reconciliació”. Per això, va demanar confiança en el Govern “als que tenen dubtes” sobre la llei d’amnistia, com les van tenir amb els indults als polítics catalans en relació amb el procés independentista. Amb aquesta mesura, segons ell, serà possible “avançar en la concòrdia i la convivència”, perquè la societat “enfoqui els problemes reals i transcendents”, com la crisi climàtica, l’habitatge, la dignitat en el mercat laboral i la desigualtat entre homes i dones.

Sánchez va fer aquesta reflexió en la seua intervenció en l’homenatge del PSOE a l’expresident José Luis Rodríguez Zapatero al complir-se 20 anys del seu primer Executiu. Zapatero va destacar, per la seua part, l’“esforç” de Sánchez que se “celebrarà” d’aquí a uns anys.Per una altra banda, el portaveu de Junts, Josep Rius, va dir que “s’ha aconseguit més en 6 mesos que en 4 anys d’una taula de diàleg que era estèril”.

El PP adverteix tot el PSOE per la seua responsabilitat històrica a “disfressar” l’amnistia

Paral·lelament, l’expresident de la Generalitat Carles Puigdemont va criticar que “el que passa a l’Estat espanyol amb els jutges és una anomalia a l’Europa democràtica” i va expressar que el president del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), Jesús María Barrientos, hauria de ser apartat arran de les declaracions que va fer sobre l’aplicació de la llei d’amnistia.Per la seua part, el secretari general de Junts, Jordi Turull, va augurar que si s’aprova la llei d’amnistia al Congrés, Puigdemont podria tornar “a partir del juny, de l’estiu”. “M’ho imagino com un acte de rellançament del procés independentista”, va dir.Per un altre costat, la portaveu adjunta d’ERC al Congrés, Teresa Jordà, va negar que hagin renunciat a la celebració d’un referèndum pactat a Catalunya, més aviat al contrari, creu que amb la llei d’amnistia, pactada amb PSOE i Junts i aprovada dijous en la Comissió de Justícia, s’està “en condicions” d’aconseguir-ho.Per la seua part, el PP afirma en un manifest firmat pel seu líder, Alberto Núñez Feijóo, i els seus presidents autonòmics que “la democràcia espanyola travessa un dels moments més greus de la història” i adverteix “tot el PSOE” sobre la seua “responsabilitat històrica” per “disfressar” la llei d’amnistia com “un exercici de reconciliació”.

Més de 15.000 persones protesten contra la llei a Madrid

Més de 15.000 persones segons la delegació del Govern espanyol a Madrid es van manifestar ahir a la ciutat contra la llei d’amnistia. La protesta va ser convocada per un centenar d’entitats, promogudes per Fundación Foro Libertad y Alternativa amb l’objectiu de denunciar “el deteriorament de la qualitat democràtica d’Espanya”. La manifestació va comptar amb el suport de PP, Vox i Cs, que van demanar la dimissió de Pedro Sánchez. Els populars van acusar els socialistes de “corruptes” per haver pactat amb els partits independentistes, mentre que Vox va instar especialment el PP a aturar la tramitació de la llei al Senat.D’altra banda, la Policia va detenir 84 persones i van proposar 367 sancions en virtut de la coneguda com a llei mordassa per les protestes davant la seu del PSOE a Madrid, registrades entre novembre i gener amb motiu de la investidura de Sánchez i l’amnistia.