11-M, el dia en què tot va canviar

Eren les 07.38 del matí de l’11 de març del 2004 quan 4 combois que arribaven a l’estació d’Atocha van explotar i van deixar al darrere 192 morts, gairebé 2.000 ferits i una empremta inesborrable en la memòria de tots els espanyols a tot just dos dies que se celebressin les eleccions generals. En aquell moment l’11M es va convertir en l’atemptat terrorista més sagnant de la història d’Europa, però aquesta efemèride també serà recordada per les mentides del Govern de José María Aznar (PP) i com van precipitar la seua caiguda. I és que des del primer moment el ministre de l’Interior, Ángel Acebes, afirmava que no hi havia dubte que ETA era la responsable de l’atemptat malgrat que el portaveu de Batasuna, Arnaldo Otegi, ho desmentís, i la mateixa banda terrorista ho corroborés el 13 de març.

Tanmateix, mentre 11,7 milions d’espanyols es manifestaven en contra del terrorisme, el govern d’Aznar insistia en la seua teoria malgrat que la majoria de proves de les quals disposaven no ho corroboressin i fins i tot serveis d’intel·ligència estrangers ja apuntaven al terrorisme islàmic. Finalment, el 14 de març la banda Al-Qaeda va reivindicar l’atemptat, la qual cosa va provocar la derrota d’Aznar en les eleccions generals d’aquell diaen favor de José Luis Rodríguez Zapatero (PSOE). El v intè aniversar i dels atemptats coincideix amb la prescripció dels delictes de terrorisme, i amb això aniran decaient les ordres de cerca i captura que queden en vigor. El motiu és que quan es van produir els atemptats, el Codi Penal establia que els delictes de terrorisme que no fossin considerats de lesa humanitat prescrivien als 20 anys, situació que va canviar amb una reforma del 2010 que els va declarar imprescriptibles si hi ha morts. Una modificació que no pot ser aplicada de forma retroactiva atesa la “naturalesa material” de l’institut jurídic de la prescripció.

Dels fugits que queden per localitzar, dos d’ells, Mohamed Afalah i Daoud Ouhanne, es creu que podrien haver mort en sengles atemptats suïcides a l’Iraq, amb la qual cosa només en quedaria un de viu, Said Berraj, del qual se sospita que va tenir un paper destacat en l’11M. Avui dilluns és el Dia Europeu de les Víctimes de Terrorisme precisament pels atemptats d’Atocha, motiu pel qual la Comissió Europea farà a Madrid un acte de record amb els reis i el president del Govern espanyol. També es faran homenatges en dotze ciutats