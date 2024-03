Turull defensa que la tornada de Puigdemont “rellançarà el procés”

El secretari general de Junts, Jordi Turull, va defensar ahir que l’eventual tornada del president Carles Puigdemont serà “un acte de rellançament del procés”. Turull es va referir així a la possible tornada de Puigdemont després de l’acord entre PSOE, Junts i ERC sobre la llei d’amnistia i la seua aprovació a la comissió de Justícia del Congrés, en una entrevista al diari Ara. “Quan a mi em pregunten quin és el millor actiu que té Junts per a la presidència de la Generalitat, per descomptat és ell”, va afegir Turull, que al seu torn creu que Puigdemont podrà tornar a partir del juny si s’aplica la llei. També va considerar que “la diferència entre el 30 de gener i ara és que ara el problema no serà la llei, ara seran els jutges”. Quant als pressupostos de la Generalitat del 2024, va remarcar que se’ls ha tractat “com la ventafocs” pel que fa a les negociacions.

D’altra banda, el president d’ERC, Oriol Junqueras, va celebrar que el PSOE i Junts hagin donat suport a la llei d’amnistia, però va lamentar que no s’aprovés el 30 de gener al Congrés: “Hem perdut un parell de mesos.” “L’amnistia la vam plantejar nosaltres fa més de 4 anys. Estem molt orgullosos d’haver-ho fet, sovint en solitari”, va dir, i va afegir que “estem orgullosos que tants altres partits hagin acabat assumint com a pròpia aquesta agenda que era i és nostra”, va assenyalar en declaracions a La Vanguardia.

El PSOE diu que l’acord “tanca l’etapa de la confrontació”

■ El portaveu del grup parlamentari del PSOE, Patxi López, va assegurar ahir que la llei d’amnistia és “una bona notícia per a tots excepte per al PP”. Destacà que amb l’acord “es tanca el cicle de decisions polítiques que han permès acabar amb el temps de la confrontació i l’enfrontament a Catalunya”. Per la seua part, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, va dir que amb la llei d’amnistia Espanya està en estat d’“urgència nacional” i va prometre que el seu partit “no caurà ni cedirà davant la fal·làcia separatista com el govern espanyol”.