Ferides 14 persones al caure un bus en una obra

Catorze passatgers d’un autobús urbà de la línia L10 de l’àrea metropolitana de Barcelona van resultar ahir ferits, un d’ells en estat crític i un altre de greu, després de precipitar-se el vehicle pel forat de les obres d’un aparcament a l’avinguda Sant Ildefons d’Esplugues de Llobregat, a la frontera amb Cornellà de Llobregat.

Segons van informar els Bombers de la Generalitat, en l’autobús accidentat hi viatjaven unes vint-i-cinc persones, de les quals la majoria van poder sortir del vehicle pel seu propi peu. Segons van assegurar des del comitè de l’empresa Rosanbus, l’operadora de l’autobús, el conductor va avisar uns minuts abans la central perquè es trobava indispost. Els testimonis van apuntar que en el moment de l’accident l’autobús circulava a baixa velocitat i el conductor havia perdut el control.Un altre accident d’autobús es va produir a Mallorca, on un autocar amb 52 turistes de l’Imserso que visitaven l’illa va sortir de la calçada per la qual circulava i va caure per un desnivell de dos metres, per la qual cosa va quedar bolcat sobre un costat. El sinistre va deixar 24 persones ferides, set d’elles en estat greu.