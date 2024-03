La seu de l'OTAN simbolitza l'entrada de Suècia hissant-ne la bandera

L’OTAN va celebrar ahir l’ingrés de Suècia com a 32è membre de l’organització militar amb l’hissat de la seua bandera als quarters generals a Brussel·les en un acte que va comptar amb la participació de la princesa hereva Victòria i el primer ministre suec, Ulf Kristersson.

En una cerimònia al pati de banderes, l’OTAN va situar per primera vegada la insígnia sueca amb la de la resta d’aliats de l’organització per marcar la seua entrada a l’Aliança.Estocolm va sol·licitar el seu ingrés al costat de Finlàndia al cap de poc que Rússia envaís Ucraïna el 2022 i ha completat la seua adhesió després de 22 mesos, al salvar les reticències de Turquia i Hongria, fent un gir a la seua tradicional política de neutralitat internacional.Respecte a si Suècia acollirà tropes de l’OTAN o armes nuclears, el secretari general de l’OTAN, Jens Stoltenberg, va insistir que no hi ha plans d’expandir la presència nuclear en l’aliança i tampoc està previst que rebin batallons de combat com els que l’OTAN manté a tot el flanc oriental després de l’annexió de Crimea el 2014 i que va estendre a Romania, Bulgària, Hongria i la República Txeca arran de la invasió d’Ucraïna el 2022.Pel seu costat, Kristersson va indicar que el país escandinau entra en una “nova era” al deixar enrere 200 anys de no-alineament militar.