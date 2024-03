Catalunya rep el 14% d'inversió estatal en Renfe i Madrid, el 54,6%

La Comunitat de Madrid va concentrar el 54,6% de les inversions de l’Estat a Renfe el 2021 mentre que Catalunya, aquell mateix any, en va rebre el 14%. Així consta en les dades difoses ahir pel ministeri d’Hisenda per facilitar el càlcul de les balances fiscals. La inversió total de l’operadora, la quarta empresa amb més inversió pública aquell any, va sumar 644,9 milions. D’aquest import, Madrid va liderar el rànquing de despesa per territoris amb 352 milions seguida de Catalunya, amb 90,6 milions i Andalusia, amb 55,7 milions. Les dades també mostren que més d’una vintena d’organismes estatals com Loteries o l’ICO van invertir únicament en la capital durant el 2021. Una altra de les empreses públiques més destacades és Enaire, que el 2021 va destinar 799,8 milions, dels quals 76,9 milions es van destinar a Catalunya i 121 milions a Madrid, que va ser el territori que va rebre una aportació més gran. En el cas de Ports de l’Estat, a Catalunya es van destinar 89,2 milions d’euros dels 359,3 milions d’euros i va ser la comunitat que més inversió va rebre. En aquest cas Madrid, malgrat que no té litoral, també va rebre inversió, 1,18 milions.

La difusió de les dades brutes d’inversió permetrà que governs autonòmics, entitats privades, partits i patronals puguin fer el seu propi càlcul de les balances fiscals de l’exercici 2021. L’Executiu espanyol, tanmateix, apunta que no faran un càlcul oficial com s’havia fet en el passat i va ressaltar que hi ha diferents metodologies per analitzar quina és la inversió per territoris.La difusió d’aquestes dades en brut per part del Govern espanyol, gest que formava part d’un acord entre el PSOE i Junts per a la investidura, no va convèncer la Generalitat. De fet, des de l’Executiu van apuntar que la informació publicada no aporta “cap novetat” i el necessari és la “territorialització de la despesa, és a dir, a quin territori destina l’Estat cada programa de despesa. Això avui no s’ha publicat”, va indicar la Generalitat, que va lamentar que a més en aquests informes “hi ha 102.000 milions d’euros de despesa de l’Estat que encara no s’ha dit en quins territoris s’han invertit”.