Open Arms pot salpar de Xipre i obre el corredor d'ajuda a Gaza

El primer vaixell que cobrirà el corredor marítim obert recentment entre Xipre i la Franja de Gaza, de l’organització no governamental Open Arms, va salpar ahir des de Xipre amb una càrrega de 200 tones de menjar.

“Salpem! La missió conjunta Open Arms i World Central Kitchen salpa de Xipre i fa cap a Gaza carregada de 200 tones de menjar”, va dir l’ONG catalana a través d’un missatge publicat en el seu compte a la xarxa social X.D’altra banda, World Central Kitchen del cuiner espanyol José Andrés, encarregada de repartir la càrrega, va confirmar que el vaixell va salpar amb “gairebé 200 tones de menjar, arròs, farina, llegums, verdures en llauna i proteïnes”.El viatge d’aquest vaixell és el primer de la denominada operació Amaltea que pretén establir un corredor humanitari marítim entre Xipre i l’enclavament palestí. La ruta de Xipre a Gaza és d’unes 210 milles marítimes (uns 388 quilòmetres), distància que es tarda unes vint-i-cinc hores a recórrer en condicions normals.Nacions Unides i diverses organitzacions no governamentals van denunciar les extenses restriccions imposades per Israel a l’entrega d’ajuda humanitària a Gaza, sumida en una gravíssima crisi a causa de l’ofensiva militar –llançada després dels atacs del 7 d’octubre pel Moviment de Resistència Islàmica (Hamas)– que ha fet saltar les alarmes davant del risc d’una fam a gran escala, especialment davant del col·lapse del sistema sanitari gazià.En aquest sentit, l’Alt Representant de la UE per a Política Exterior, Josep Borrell, va assegurar que a la Franja de Gaza “s’està utilitzant la gana com a arma de guerra”, amb referència al bloqueig humanitari terrestre que manté Israel i que està obligant la comunitat internacional a fer arribar ajuda per via aèria i marítima.Així mateix, el primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu, va retreure als seus socis que donen suport al dret d’Israel a defensar-se i alhora també protesten quan prenen totes “les mesures necessàries” per aconseguir-ho, enmig de les tensions cada vegada més grans amb el president dels Estats Units, Joe Biden.