Putin diu que Rússia "està preparada tècnicament" per a una guerra nuclear

El president de Rússia, Vladimir Putin, ha assegurat aquest dimecres que Moscou "està preparat des del punt de vista tècnic" per a una guerra nuclear i ha afirmat que les capacitats amb què compten les forces russes són "més modernes" que les de la resta de països del món. "Des d’un punt de vista tècnic i militar, estem preparats, sens dubte", ha dit durant una entrevista a la cadena de televisió Rossiya 1 i a l’agència RIA Novosti. "Les tropes estan en un estat constant de preparació per al combat", ha explicat.

"La nostra triada nuclear –la visió de l’arsenal nuclear en míssils en sitges a terra, míssils transportats per bombarders estratègics i míssils en submarins nuclears– és més moderna que qualsevol altra. Només nosaltres i els nord-americans tenim una tríada així", ha defensat. "En termes de míssils i caps, tenim aproximadament una paritat, però els nostres són més moderns", ha reiterat. Així, ha assenyalat que diversos països "estan desenvolupant tots els seus components, igual que Rússia". "Això no significa, segons la meua opinió, que estiguin preparats per a una guerra nuclear demà. Volen? Estem preparats", ha ressenyat, tal com ha recollit el diari rus 'Izvestia'. Putin ha destacat a més que Rússia no s’ha plantejat fins la data l’ús d’armes nuclears en el marc de la invasió d’Ucraïna, desencadenada el febrer de 2022. "Per a què necessitem utilitzar armes de destrucció massiva? Mai no hi va haver aquesta necessitat", ha assegurat.

En aquest sentit, ha advertit que "les armes existeixen per ser utilitzades" i ha reiterat que Moscou manté "els seus propis principis" per determinar la seua utilització. "Estaríem preparats per utilitzar aquestes armes (...) si parlem de l’existència de l’Estat rus, de danyar la nostra sobirania i independència", ha argumentat. Putin ha afirmat a més que és important que Rússia mantingui la seua capacitat per defensar-se davant de qualsevol tipus d’amenaça. "Ningú no ens tindrà en compte si no podem defensar-nos. Les conseqüències serien catastròfiques per a l’Estat rus. Els nostres fills no tindrien un futur, ja que seríem un país de tercera o quarta fila," ha explicat.

D’altra banda, ha indicat que l’Exèrcit de Rússia desplegarà tropes i sistemes d’armes a prop de la frontera amb Finlàndia després de la seua entrada en l’OTAN. "En depenia, i han decidit. No teníem tropes allà, però ara les tindrem. No hi havia sistemes allà, però apareixeran", ha recalcat.

Així mateix, ha reiterat que "aquells països que diuen que no tenen 'línies roges’ respecte a Rússia han d’entendre que Rússia no tindrà 'línies roges’ respecte a ells", en aparent referència a les recents declaracions del president francès, Emmanuel Macron, qui va dir que París no té "cap límit" en el seu suport a Ucraïna. El mandatari ha manifestat que hi ha països que "estan endurint la seua política cap a Rússia i adoptand mesures extremes", inclòs l’enviament de personal militar a Ucraïna, mentre ha puntualitzat que "no senten" les conseqüències de les seues "provocacions".

En aquest sentit, ha afirmat que Macron "té alguna cosa de ressentiment" a causa que Rússia "ha trepitjat la cua" a França a l’Àfrica. "No hem llançat a ningú, és simplement que els líders d’alguns països africans van assolir acords amb agents econòmics russos i van voler treballar amb ells, no amb els francesos", ha explicat. Finalment, ha incidit que Moscou està disposat a unes negociacions de pau amb Ucraïna, sempre i quan "estiguin fonamentades en la realitat". "Només estem preparats per a unes negociacions que no es basin en desitjos de persones que van consumir psicotròpics", ha conclòs.