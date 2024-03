Ucraïna llança un atac sobre deu regions russes

Ucraïna va llançar ahir, en vigílies de les eleccions presidencials a Rússia, un atac massiu amb drons contra deu regions russes, incloses les de Moscou i Leningrad, acció que va estar acompanyada per incursions frontereres d’unitats de voluntaris russos a les files de l’Exèrcit ucraïnès.

D’altra banda, les autoritats de Rússia van emetre una ordre de recerca i captura contra el ministre de l’Interior d’Estònia, Lauri Laanemets, setmanes després que fessin el mateix amb la primera ministra del país, Kaja Kallas, i el secretari d’Estat, Taimar Peterkop, per desmantellar diversos monuments soviètics arran de la invasió d’Ucraïna.Per la seua part, Polònia va anunciar que s’han afegit a una iniciativa liderada per la República Txeca per adquirir i entregar munició a Ucraïna de forma urgent en un intent per pal·liar la falta d’armament per part de Kíiv.Paral·lelament, el president de Romania, Klaus Iohannis, va confirmar la seua candidatura a secretari general de l’OTAN, en un pas que arriba després que el principal favorit, el primer ministre neerlandès, Mark Rutte, ja hagi rebut el suport dels EUA i dels principals aliats europeus.