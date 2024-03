Aragonès prioritzarà reeditar un govern independentista i descarta el PSC

detail.info.publicated acn detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

El president de la Generalitat, Pere Aragonès, prioritzarà reeditar un govern independentista després de les eleccions del 12-M. En una entrevista aquest dijous a Rac1, l'endemà d'anunciar l'avançament electoral, el qui en serà candidat d'ERC ha explicat que la seva "prioritat" serà un acord per fer avançar el país "nacional i socialment". Sobre un possible nou acord amb Junts, Aragonès ha apuntat que "tant de bo fos possible", però ha recordat que van decidir sortir de l'executiu a mig mandat. El president veu "incompatible" governar amb el PSC per tenir models de país diferents. I ha explicat que dimarts va trucar la ministra i líder de Sumar, Yolanda Díaz, per salvar els pressupostos catalans: "Si jo fos Pedro Sánchez estaria enfadat".

Aragonès ha explicat que la seva "prioritat" després del 12-M serà reeditar un govern independentista. Ara bé, ha advertit que caldrà que Junts respongui si estan disposats a fer-lo president de nou, perquè van decidir marxar-ne de l'executiu després de la consulta interna, provocada pel cessament del vicepresident Jordi Puigneró després que el seu partit demanés a Aragonès que se sotmetés a una qüestió de confiança.