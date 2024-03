Biden i Trump s'asseguren un nou duel a les urnes

El president dels Estats Units, el demòcrata Joe Biden, i el seu predecessor en el càrrec, el republicà Donald Trump, s’han convertit matemàticament en els candidats dels seus respectius partits per a les eleccions presidencials del mes de novembre, després d’haver aconseguit els delegats necessaris en el procés de primàries.

Els dos van guanyar dimarts a Washington, Geòrgia i Mississipi, i ja dirigeixen els focus cap al 5 de novembre, data en la qual reeditaran el duel electoral del 2020, una repetició de la qual no existeixen precedents des de fa gairebé set dècades. Malgrat haver-se convertit matemàticament en els nominats a la Casa Blanca, Biden i Trump hauran d’esperar a les convencions dels seus partits per proclamar-se oficialment candidats per a les eleccions. El congrés republicà tindrà lloc del 15 al 18 de juliol a Milwaukee, mentre que la cita demòcrata es farà a Chicago del 19 al 22 d’agost.Donald Trump va subratllar que el Partit Republicà està “unit i fort” i va afirmar que està “competint amb el president més incompetent, corrupte i destructiu de la història dels EUA”. Biden, per la seua part, va advertir que “l’amenaça que suposa Trump és ara més gran que mai” i va dir que la “llibertat i la democràcia” es troben en un risc no vist des de “la Guerra Civil” nord-americana.