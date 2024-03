Junts convoca primàries el 23 de març per escollir candidat pel 12-M a l'espera que Puigdemont digui si es presenta

detail.info.publicated acn detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

Junts per Catalunya ha posat en marxa tota la maquinària de cara a les eleccions catalanes del 12 de maig. El partit ha acordat la celebració de primàries per triar el candidat el pròxim dissabte 23 de març, segons ha avançat ElNacional.cat i ha confirmat l'ACN. La votació serà telemàtica i tindrà lloc entre les vuit del matí i les vuit del vespre i en sortirà el cap de llista i els candidats per les demarcacions de Girona, Tarragona i Lleida. El termini per a la presentació de candidatures finalitzarà el pròxim dimecres. Justament aquell dia l'expresident i eurodiputat Carles Puigdemont té previst anunciar si es presenta als comicis, després que el partit hagi apostat per ell.