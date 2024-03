Els nous vehicles 4x4 dels Mossos d'Esquadra

detail.info.publicated acn detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

Els Mossos d'Esquadra han estrenat 62 vehicles per reforçar el patrullatge de proximitat i l'atenció ciutadana al món rural. La renovació va començar el febrer i es completarà a finals d'aquest mes a les diferents regions policials. El conseller d'Interior, Joan Ignasi Elena, ha subratllat en un acte a Talamanca la importància de poder arribar a "tot arreu", especialment en indrets més remots, per "treballar per la Catalunya sencera".

Els cotxes tenen una càmera davantera i també permeten remolcar, retirar i arrossegar en cas que sigui necessari. A nivell ambiental, es redueixen un 20% de les emissions de CO2 respecte els vehicles anteriors. En total, s'han invertit prop de 4,8 milions d'euros. Des del 2006 que no s'actualitzava aquesta flota.