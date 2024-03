Naufragi amb seixanta migrants morts a la Mediterrània central

Almenys seixanta migrants han mort en una embarcació inflable que va quedar a la deriva durant prop d’una setmana al mar Mediterrani, segons van indicar supervivents rescatats pel vaixell Ocean Viking, operat per l’organització marítima humanitària SOS Méditerranée. “Els supervivents informen que almenys 60 persones van morir durant el camí, incloses dones i almenys un nen”, va assenyalar ahir l’entitat, que va especificar que va poder rescatar amb vida 25 persones “en un estat de salut mèdica”. “Dos persones inconscients que els nostres equips no van poder reanimar van ser traslladades en helicòpter a Sicília”, va afegir. SOS Méditerranée va detallar que l’embarcació inflable en la qual anaven els migrants va ser detectada “a través de prismàtics” a la zona de responsabilitat de Líbia.

D’altra banda, l’organització va confirmar el rescat de prop de 225 migrants en dos operacions més a la zona central del mar Mediterrani, inclosa una que e sva portar a terme dimecres a la tarda a petició d’Itàlia, en la qual es van rescatar 113 persones.La notícia arriba després que almenys set immigrants morissin dimarts i dotze més fossin hospitalitzats amb quadres de deshidratació greus després d’haver passat dotze dies a bord d’un cayuco trobat a la deriva al sud de Gran Canària.L’Organització Internacional per a les Migracions recull al seu web que almenys 3.100 persones van morir o van desaparèixer en les rutes migratòries a la Mediterrània el 2023, la xifra més alta des del 2017.Per la seua banda, el Govern espanyol i l’Executiu canari van acordar ahir impulsar la reforma de la llei Orgànica d’Estrangeria com a via per solucionar la distribució de menors estrangers no acompanyats entre comunitats autònomes, encara que de moment no ha detallat en quins termes concrets se substanciaria la proposta.