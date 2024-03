La parella d'Ayuso va admetre frau i va oferir un pacte a la Fiscalia abans de la denúncia

La Fiscalia Provincial de Madrid va assegurar ahir que l’advocat d’Alberto González Amador, la parella de la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, li va enviar el 2 de febrer un correu electrònic en el qual reconeixia haver comès “dos delictes contra la Hisenda Pública per l’Impost de Societats” el 2020 i el 2021. Per això hauria proposat un “pacte de conformitat” amb el Ministeri Fiscal “a fi de reconèixer els fets delictius i conformar-se amb una determinada sanció penal”.

L’oferiment d’assolir un acord va ser previ a la interposició de la denúncia del Ministeri Públic, que es va produir el dia 13 de febrer.La Fiscalia Provincial va denunciar González Amador per presumptament haver defraudat a Hisenda 350.951 euros a través d’una trama de factures falses i societats pantalla.El comunicat de la Fiscalia va donar peu a una nova andanada de crítiques dels socialistes i altres partits de l’oposició a l’Assemblea de Madrid cap a Ayuso, que dimecres s’havia defensat afirmant que és Hisenda qui deu 600.000 euros a la seua parella. A més, va denunciar que González Amador està sent “assetjat per tot el poder de l’Estat” per una inspecció “treta de polleguera”.La presidenta madrilenya es va defensar ahir de les crítiques a la cambra autonòmica posant sobre la taula l’anomenat cas Koldo i al·ludint a Begoña Gómez, la dona del president espanyol, Pedro Sánchez. En aquest sentit, va replicar al líder dels socialistes madrilenys, Juan Lobato, que “no sé si ha tingut l’oportunitat de viatjar a la República Dominicana, a la qual tant va amb el Falcon el president (Sánchez). És un país molt bonic i ara té una flor favorita: la begònia”, va dir, referint-se a la dona de Sánchez, de qui el PP qüestiona les seues relacions amb Air Europa, l’aerolínia rescatada amb fons públics.Ayuso va tornar a acusar el cap de la Moncloa de voler destruir-la en el vessant “personal” per “tapar la corrupció del seu Govern” i els pactes amb els partits independentistes.Així mateix, el ministre de Transport, Óscar Puente, va acusar la dirigent popular de mentir i, després de referir-se a González Amador com a “testaferro amb dret a quelcom més”, va reclamar la dimissió d’Isabel Díaz Ayuso.D’altra banda, el Govern espanyol va xifrar en sis els vols en avions oficials a la República Dominicana per autoritats des del 2019.

Moncloa estima 17,8 milions en fons europeus al cas Koldo

El Govern espanyol creu que la presumpta trama de corrupció en la compra de mascaretes durant la pandèmia conegut com a cas Koldo va afectar 17,8 milions d’euros de fons europeus. Així ho ha traslladat a la Comissió Europea en resposta a la petició d’informació cursada per Brussel·les. Hisenda calcula que als contractes investigats hi ha 14,7 milions d’euros procedents del Fons Europeu de Desenvolupament Regional i 3,1 del Fons de Solidaritat.D’altra banda, el ple del Congrés va aprovar ahir una moció del PP que insta la Moncloa a “aclarir i depurar totes les responsabilitats polítiques” pel cas Koldo. La iniciativa va tirar endavant amb el suport del PP, Vox, BNG i UPN, mentre que ERC i Junts van optar per abstenir-se i el PSOE, Sumar, Bildu i Podem el van rebutjar. L’exministre José Luis Ábalos, en el Grup Mixt després de l’esclat del cas Koldo, hi va votar en contra.