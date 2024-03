Puigdemont serà el candidat de Junts, que prepara primàries

L’avenç electoral a Catalunya anunciat dijous pel president de la Generalitat, Pere Aragonès, va ser ahir un dels temes principals que es va colar en el debat previ a l’aprovació de la investidura, i és que tots els partits ja han posat la directa cap al 12 de maig vinent. Tot sembla indicar que l’expresident Carles Puigdemont serà el candidat de Junts a la Generalitat, una cosa que preveu anunciar en un acte la setmana que ve. De moment, el partit ha posat en marxa la maquinària electoral convocant unes primàries que elegir els seus candidats. De la votació, el dia 23, que serà telemàtica, sortiran els caps de llista i els candidats a Girona, Tarragona i Lleida. El que no podria fer l’expresident, si fos presidenciable, seria participar en la campanya electoral a Catalunya, ja que, segons el calendari previst, l’amnistia encara continuaria aturada al Senat. Per aquesta raó, des de Junts consideren “evident” que PSOE i ERC s’han “coordinat” perquè el calendari electoral del 12M dificulti la seua presència als comicis. Segons fonts del partit, socialistes i republicans han buscat una excusa per justificar l’avenç electoral i confien que la tramitació judicial n’allargui la tornada. Tanmateix, Puigdemont ja ha fixat com a data de possible retorn la sessió d’investidura. I en aquest sentit, recorden que malgrat les reserves que puguin tenir, els magistrats estan obligats a aplicar la llei, i no poden acollir-se tampoc a l’objecció de consciència.

L’expresident ja va confirmar la intenció de ser candidat a les eleccions europees de juny, per la qual cosa caldrà veure qui ocupa aquest lloc si al final confirma que es presentarà als comicis catalans.

Aragonès diu que va intentar salvar els comptes amb Díaz sense èxit: “Si jo fos Pedro Sánchez estaria enfadat”

Per la seua part, Aragonès, que compta amb la confiança d’ERC per ser candidat a la Generalitat, va assegurar que la seua intenció és reeditar després dels comicis un govern independentista. Un dia després d’anunciar l’avenç electoral, l’encara president va asseverar que el que seria ideal per a ell és unir forces amb Junts, malgrat que va recordar que aquests van decidir sortir de l’Executiu a mig mandat. En aquest sentit, va asseverar que un possible acord de govern amb el PSC seria del tot impossible perquè tenen “models de país diferents”, i va citar els exemples del referèndum i el finançament singular. També va allargar la mà a la CUP i els comuns, malgrat que els seus desacords respecte al Hard Rock van propiciar que els pressupostos del 2024 caiguessin, la qual cosa va provocar que s’avancessin les eleccions. Respecte a aquest punt, Aragonès va assenyalar que dimarts va trucar a la ministra de Treball i líder de Sumar, Yolanda Díaz, per intentar salvar els comptes i va assenyalar que “si jo fos Pedro Sánchez estaria enfadat”. El Govern central va donar per perduts els seus pressupostos per a aquest any arran del fiasco amb els comptes catalans i ja prepara els de l’any que ve.