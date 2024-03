Mata els seus pares i després se suïcida a Barcelona

Un home d’uns 40 anys va matar presumptament ahir la seua mare i el seu pare, ambdós d’edat avançada i amb una situació mèdica complexa, als seus domicilis de Barcelona i de Molins de Rei, i després es va suïcidar. Segons fonts properes al cas, tot apunta que el fill de tots dos, que tenia un trastorn mental, hauria matat els seus pares al patir un episodi de bloqueig davant de la delicada situació mèdica dels seus progenitors.

La cuidadora de la dona va trobar-ne cap a les 10.00 hores el cos sense vida en un pis del barri barceloní de Sant Martí, i va alertar els Mossos d’Esquadra. La policia catalana va trobar una hora més tard el cadàver del pare, també amb signes de violència, en una casa a Molins de Rei, on també es va trobar el cadàver del fill del matrimoni. En concret, segons el digital ElCaso, el cadàver del progenitor, que tenia 85 anys, era dins d’un cotxe, lligat amb brides al seient del copilot. La policia també va trobar el cos sense vida del fill de la víctima, que s’havia penjat. Els primers indicis apunten que aquest hauria assassinat primer la seua mare al pis de Barcelona, es va endur al pare amb el cotxe i l’hauria matat per a finalment suïcidar-se. Segons el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, no consten antecedents ni denúncies en el si de la família. La Divisió d’Investigació Criminal dels Mossos ha assumit la investigació del doble crim, que dirigeix el jutjat d’instrucció número 30 de Barcelona en funcions de guàrdia. La jutge ha decretat el secret de sumari.

En un altre ordre de coses, els Mossos d’Esquadra investiguen la mort violenta d’un home després de la troballa del seu cadàver en ple carrer al districte barceloní de Gràcia. El cos estava cobert amb bosses de plàstic.