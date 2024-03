Assassinada a trets per la seua exparella a Màlaga

Vista del carrer on va ser assassinada la dona. - EFE/ ÁLVARO CABRERA

Una dona va ser assassinada ahir presumptament en mans de la seua exparella, en presència de la seua filla, al municipi malagueny de Pizarra.

Després de cometre el crim, que s’estudia com un possible cas de violència de gènere, l’home va abandonar el lloc i es va suïcidar amb la mateixa arma amb què pel que sembla va disparar a la dona.El succés va tenir lloc cap a la una del matí al carrer on ella residia amb els dos fills que els dos tenien en comú, de 16 i 23 anys, en una zona cèntrica del poble.Segons van indicar fonts de la investigació, la dona va rebre almenys un tret que li va impactar al pit, la qual cosa li va causar la mort en l’acte.Feia al voltant de deu anys que la víctima, de 49 anys d’edat, i l’agressor, de 52, estaven separats i la dona havia iniciat recentment els tràmits del divorci.