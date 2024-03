Pedro Sánchez fa una crida a la unitat, girar full i a reforçar l'autogovern

El president del Govern i secretari general del PSOE, Pedro Sánchez, i el líder del PSC, Salvador Illa, van aprofitar ahir que l’avanç electoral a Catalunya ha coincidit amb el Congrés del PSC per advocar per una victòria dels socialistes el 12M sota la idea d’“unir els catalans”, reforçar l’autogovern i “girar full” del procés.

Sánchez va reivindicar així Illa com a factor d’“unió” entre catalans i també entre Catalunya i “la resta de germans i germanes de tots els territoris d’Espanya”: “Espanya estima Catalunya”, va proclamar.Va destacar que, des que el president de la Generalitat, Pere Aragonès, va anunciar l’avançament electoral, els independentistes en l’únic que s’ha posat d’acord és a dir que “no volen veure” Illa sent investit president, per la qual cosa va afegir: “Que no es preocupin. Seran tots els catalans de totes les sensibilitats polítiques els que et portaran a la presidència”. La “disjuntiva” a què s’enfronten els catalans el 12M, segons el parer de Sánchez, és si opten per repetir la via independentista o obren una nova etapa: “Si volem unir o dividir, si volem girar full o no, si volem avançar o volem resignar-nos a una lletania i un declivi que porta patint Catalunya des de fa deu anys”.Abans de la clausura, la militància del PSC va ratificar la seua nova Comissió Executiva amb el 98 per cent de vots a favor. Illa continuarà comptant amb Òscar de Ordeig per a la secretaria d’Empresa i ara també per a Polítiques de Muntanya. A més a més, s’incorporen l’alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa, i Lorena González, alcaldessa de Balaguer, com a secretaris nacionals. També formaran part com membres nats la diputada Montse Mínguez, de l’Executiva Federal del PSOE, i Maria Vergés, d’Unitat d’Aran.

Turull aposta per Puigdemont com a alternativa al “bipartit”

El secretari general de JxCat, Jordi Turull, va apostar ahir per l’expresident Carles Puigdemont com a alternativa el “bipartit de la resignació” que, segons el seu parer, representen el primer secretari del PSC, Salvador Illa, i el president de la Generalitat, Pere Aragonès (ERC).En declaracions en la seua visita a la Fira Castellum 2024 de Fontanilles, Turull va assegurar que a la seua formació estan “molt contents” i “preparats” davant de les eleccions catalanes del 12 de maig. En aquest sentit, el secretari general de Junts no va concretar si investirien de nou Aragonès després de les eleccions del 12M perquè es mostra convençut que el seu partit podrà “liderar un govern independentista”.A Junts, segueixen “pendents” que Puigdemont anunciï aquesta setmana la intenció de presentar-se als comicis com a candidat a la presidència de la Generalitat. Per la seua banda, Aragonès va acusar Junts i comuns de situar-se “al bàndol de la irresponsabilitat” al rebutjar els pressupostos catalans per a aquest any.