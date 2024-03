Putin, reelegit per a un cinquè mandat presidencial

El president de Rússia, Vladímir Putin, va ser reelegit ahir per a un cinquè mandat amb gairebé el 88% dels vots, segons l’escrutini de gairebé el 25% dels sufragis, va informar la Comissió Electoral Central (CEC). Aquests resultats garanteixen a Vladímir Putin seguir al capdavant de Rússia fins al 2030. Ahir, opositors a Putin es van concentrar a Moscou durant l’última jornada de votació de les eleccions presidencials i van iniciar una acció de protesta consistent a acudir en massa a votar els col·legis electorals per sobrecarregar-los. La protesta, titulada Migdia contra Putin, es va repetir també a les seus diplomàtiques d’Alemanya i França. Per exemple, la viuda d’Aleksei Navalni va acudir a la cua formada per votar a l’ambaixada russa a Berlín.

D’altra banda, el president francès, Emmanuel Macron, va reiterar ahir que és possible que calgui enviar tropes occidentals a terra ucraïnès per col·laborar en la guerra contra Rússia “en algun moment” malgrat les reserves d’altres aliats.Així mateix, la ministra de Defensa espanyola, Margarita Robles, va subratllar en una entrevista a La Vanguardia que Vladímir Putin és “una enorme amenaça per als països limítrofs, però també per a la comunitat internacional en conjunt. Avui dia, un míssil balístic pot arribar perfectament des de Rússia a Espanya”.