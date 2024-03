Hisenda afirma que la parella d'Ayuso va defraudar de forma “deliberada”

El servei jurídic de l’Agència Tributària considera que Alberto González Amador, la parella de la presidenta de la Comunitat de Madrid, va actuar amb una “conducta conscient, deliberada i dolosa” al defraudar suposadament més de 350.000 euros a Hisenda entre 2020 i 2021. Així es recull a l’informe que l’Agència Tributària va enviar a la Fiscalia Provincial de Madrid, que acusa González Amador d’haver fet servir una trama de factures falses i societats pantalla per dur a terme el frau. D’altra banda, la parella d’Ayuso hauria intentat vendre bovines a Costa d’Ivori per un preu cinc vegades superior al del seu valor, segons ElDiario.es. Concretament, hauria ofert dos milions de dosis a 15,5 euros cada una, quan en realitat no en costaven més de 3, a fi de repartir-se amb el seu soci més de dos milions en comissions. Costa d’Ivori va rebutjar el pacte, però González Amador va presentar una factura de 922.585 euros declarant despeses que mai no va tenir per intentar pagar menys impostos.

D’altra banda, Ayuso es va desvincular del cas que afecta la seua parella i va tornar a acusar el Govern espanyol d’utilitzar “totes les eines i poders de l’Estat” per perjudicar-la, una cosa que va titllar de “chavista”. També va emmarcar en una discussió entre dos persones “de confiança” les amenaces que ElDiario.es ha denunciat que ha rebut del seu cap de gabinet, Miguel Ángel Rodríguez.En un altre ordre de coses, l’Oficina de Conflictes d’Interessos va arxivar la denúncia del PP contra el president del Govern, Pedro Sánchez, per no haver-se abstingut en les sessions del Consell de Ministres on es va decidir el rescat d’Air Europa a causa del suposat vincle de la seua dona, Begoña Gómez, amb la companyia.