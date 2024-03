Un home mata les seues filles de 2 i 4 anys i es treu la vida a Almeria

Un home amb un judici pendent per maltractaments i amenaces a la seua exparella, de la qual tenia una ordre d’allunyament, va assassinar diumenge a la nit presumptament per enverinament les filles d’ambdós, de 2 i 4 anys, aprofitant un règim de visites, abans de suïcidar-se a la localitat d’Almeria d’Alboloduy.

El succés, que la Guàrdia Civil investiga com un cas de violència vicaria com a principal hipòtesi, va tenir lloc en un mas aïllat de la pedania de Las Alcubillas, després que la mare de les nenes, d’origen romanès, s’estranyés que les seues filles no haguessin tornat a temps fins a Abla, on residien des de feia uns dos anys. Cap a les 22.30 hores la dona es va desplaçar cap a l’habitatge on residia l’home, de la mateixa nacionalitat. Va ser ella la que va trobar els tres cossos i va donar avís a la Guàrdia Civil, denunciant que la seua exparella havia enverinat les seues filles i s’havia tret la vida. Segons hauria explicat la mare als agents, els cossos de les dos nenes eren al llit i ja havien mort mort. Mentrestant, la seua exparella i pare de les petites encara estava amb vida quan el va trobar i, presumptament, hauria estat ell qui li hauria confessat que havia matat les seues filles amb verí abans de prendre’n ell també.Aquesta és la principal hipòtesi amb què treballa també l’institut armat, que afirma que l’home va enverinar les petites amb alguna substància abans de prendre-la ell, tot i que haurà de ser l’autòpsia la que confirmi la causa exacta de les morts.El presumpte assassí, d’uns 35 anys, tenia un règim de visites de les menors reconegut judicialment durant els caps de setmana i una ordre d’allunyament per maltractament per evitar el contacte amb la seua exparella i mare de les menors. Tenia pendent aquest 10 d’abril un judici per maltractaments i amenaces. A més, el jutge havia ordenat la col·locació d’un braçalet de seguretat per evitar el contacte amb la dona, que es va negar en diverses ocasions a denunciar-lo i fins i tot va sol·licitar retirar les mesures cautelars.

Si es confirma el cas com a violència vicaria s’elevarien a 54 els nens víctimes de la violència masclista des de l’any 2014.

La dona tirotejada a Màlaga, un cas de violència masclista

El ministeri d’Igualtat va elevar ahir a sis les dones presumptament assassinades per violència de gènere per les seues parelles o exparelles aquest any, després de confirmar-se el cas de la de 49 anys assassinada d’un tret diumenge pel seu excompany sentimental a Màlaga. Així, el nombre de víctimes mortes per aquesta xacra social ascendeix a 1.246 des del 2003, quan es van començar a obtenir dades. D’altra banda, un home de 41 anys va ser arrestat per l’Ertzaintza ahir a Vitòria acusat d’agredir i segrestar durant hores l’exparella, de la qual té vigent una ordre d’allunyament per altres episodis de violència masclista. La víctima va aconseguir escapar i demanar auxili.