El Senat admet la llei d’amnistia, que podrà tramitar-se fins el 16 de maig

La Mesa del Senat ha admès a tràmit aquest dimarts la proposició de llei d’amnistia i ha decidit portar-la pel procediment ordinari, amb el 16 de maig com a data límit perquè retorni al Congrés.

Fonts socialistes han assegurat que els membres del PSOE no han participat de la votació perquè creuen que podrien incórrer en prevaricació en no ser necessària segons el Reglament i en haver-se adjuntat a l’acord sotmès a votació l’informe dels lletrats del Senat sobre la inconstitucionalitat de l’amnistia.

Tanmateix, altres fonts presents a la Taula han manifestat per la seua part que els senadors del PSOE sí que han votat, i que ho han fet en contra.

Tal com els lletrats de la Secretaria General del Senat van proposar a la Taula la vigília, l’acord que ha estat portat a votació pel president, Pedro Rollán, incloïa dos informes jurídics: un per reafirmar l’obligació constitucional de tramitar la norma (per cobrir-se davant de la demanda de Vox d’inadmetre) i un altre sobre la inconstitucionalitat i els defectes de la tramitació prèvia en el Congrés.

El portaveu del PSOE, de forma prèvia a la reunió de la Taula, ha assenyalat en roda de premsa que, ja que els mateixos lletrats reconeixen que l’admissió és "automàtica" segons l’article 90.2 de la Constitució i el 104 del Reglament, no era necessària la votació, i si ho fos tindria que ser-ho únicament sobre aquesta admissió a tràmit.

"Acceptarem qualsevol opinió en dret, ens mereixen tot el respecte, però han de ser on han d’estar, incorporades a un expedient," ha explicat, en entendre que el PP prova de "posar amb calçador" els seus arguments a un acord de la Taula, una mica sense precedents.

En canvi, les fonts parlamentàries han indicat que hi ha molts precedents de votacions per admetre a tràmit iniciatives i que és lògic que l’acord que s’emporti a votació incorpori argumentacions jurídiques.

És més, han assenyalat que els qui podrien haver incorregut en una possible prevaricació són els senadors socialistes per votar en contra d’aquest acord que automàticament havia d’admetre a tràmit la Taula per complir el precepte constitucional, en el cas que, en absència de senadors del PP, per exemple, hagués guanyat la votació la seua negativa.

En comptes de votar en contra, han apuntat, haurien d’haver donat un sí crític, com es coneix a votar sí el principal, encara que fent constar en acta que no estan d’acord que s’adjuntin informes jurídics o una altra circumstància; a més d’apuntar que en el Congrés sí que es van adjuntar per a la votació a la seua Taula.

El conflicte constitucional

L’informe de la secretària general, Sara Sieira, incloïa la possibilitat que el Senat plantegi un conflicte entre òrgans constitucionals al Congrés per defectes de forma en la seua tramitació de la proposició de llei, la qual cosa hauria de presentar-lo un grup parlamentari a la Taula, una cosa que, segons fonts parlamentàries, no s’ha tractat en aquesta reunió.

Si el presenta el PP, o Vox a través del Grup Mixt, es tractaria en la següent reunió de la Taula -la pròxima ordinària està prevista d’aquí a catorze dies-, que hauria d’elevar-lo al Ple per a la seua votació i que torni a la Taula per al seu trasllat al Congrés.

Les fonts parlamentàries han indicat que en cap cas no interrompria el termini màxim de dos mesos per tramitar la llei en el Senat, que acaba el 16 de maig.

Aquesta és la data límit a l'haver decidit la Taula que es faci per procediment ordinari, encara que en el Congrés tingués rang d’urgent, facultat que té des d’un recent canvi reglamentari aprovat per la majoria del PP i recorregut davant del TC pel PSOE.

El grup d’Esquerres per la Independència (ERC i EH Bildu) ha presentat a la Taula un escrit de reconsideració per aquesta decisió que es tramiti per procediment ordinari.

Comissió conjunta

La Taula ha aprovat que la tramitació la faci una comissió conjunta entre senadors de les comissions Constitucional i de Justícia, tal com va recomanar també la Secretaria General als informes que va traslladar aquest dilluns.

En aquesta comissió, de 32 senadors, el PP tindrà 17 senadors, el PSOE 9, el grup format per ERC i Bildu 2 i els altres quatre grups, un cada un. És la primera proposició de llei procedent del Congrés que es tramita en el Senat en aquesta legislatura.