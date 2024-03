Els EUA prometen més ajuda a Ucraïna, que rebrà més munició occidental

El secretari dels EUA de Defensa, Lloyd Austin, va assegurar ahir que està decidit a mantenir l’ajuda nord-americana i l’enviament de munició per a Ucraïna, que rebrà desenes de milers de projectils dels seus socis occidentals per frenar l’avenç rus al camp de batalla. “Avui perilla la supervivència d’Ucraïna i la seguretat dels Estats Units. I a ells no els sobra un dia i a nosaltres tampoc. Així que avui me’n vaig d’aquí totalment decidit a mantenir el flux d’ajuda i munició dels EUA”, va recalcar en la base aèria nord-americana de Ramstein, a Alemanya.

El cap d’Estat Major de la Força Aèria dels EUA, el general Charles Quinton Brown, al seu torn, va recalcar que junts els aliats i socis occidentals han contribuït amb més de 88.000 milions de dòlars a la seguretat d’Ucraïna.Dilluns, els Estats de la Unió Europea van adoptar un fons de 5.000 milions d’euros per subministrar armes a Ucraïna a més de flexibilitzar el Mecanisme Europeu per a la Pau per permetre compres conjuntes de munició fora de la UE en el curt termini.Paral·lelament, amb la invasió russa a Ucraïna i Putin amenaçant la resta del món, el Govern danès ha presentat un pla per reforçar la seua Defensa en què destaca la incorporació de les dones al servei militar obligatori.Per una altra banda, el secretari general de l’OTAN, Jens Stoltenberg, ha iniciat una gira pel Caucas sud, visitant Geòrgia, Armènia i l’Azerbaidjan entre altres països.Així mateix, la viuda del líder opositor, Aleksei Navalni, va instar que “ningú al món” reconegui com a legítim president Vladímir Putin, que va ser reelegit diumenge per a un cinquè mandat.