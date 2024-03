Israel insisteix a envair Rafah per “eliminar completament” Hamas

El primer ministre d’Israel, Benjamin Netanyahu, va insistir ahir en la necessitat de llançar una ofensiva terrestre contra la ciutat de Rafah, al sud de la Franja de Gaza, per “eliminar completament” el Moviment de Resistència Islàmica (Hamas), malgrat les reticències expressades recentment pel president nord-americà, Joe Biden.

“Estem decidits a una total eliminació de Hamas. Això requereix l’eliminació de la resta de batallons a Rafah i, sens dubte, dels batallons als campaments al centre [de Gaza]”, va afirmar davant del comitè d’Exteriors i Defensa del Parlament israelià.Així, va reconèixer que hi ha “diferències” amb els Estats Units sobre la necessitat de l’ofensiva contra Rafah, si bé va incidir que aquestes diferències no existeixen “entorn de la necessitat de destruir Hamas”, tal com recull un comunicat publicat per l’oficina de Netanyahu a través de la seua pàgina web.Hores abans, Biden havia revelat que durant la seua conversa amb Netanyahu li va demanar analitzar la possibilitat d’“atacar” Hamas a la Franja de Gaza sense la necessitat d’“una gran ofensiva terrestre” contra Rafah. “He demanat al primer ministre [d’Israel] que enviï un equip a Washington per discutir vies per atacar Hamas sense una gran ofensiva terrestre a Rafah”, va dir.Durant les últimes setmanes s’han registrat tensions entre ambdós països davant de l’amenaça d’Israel de llançar una ofensiva contra Rafah, on viuen prop d’1,5 milions de palestins –la majoria d’ells desplaçats des d’altres zones de Gaza–, una opció que ha estat criticada des de Washington, que ha advocat a més per un acord per a un alto el foc.Tant Nacions Unides com diverses organitzacions no governamentals han advertit contra una ofensiva israeliana contra la ciutat de Rafah, enmig d’una gravíssima crisi humanitària que ha portat a alertar sobre una “imminent” fam al nord de la Franja de Gaza, que podria materialitzar-se abans de l’estiu a les províncies del sud si no hi ha una retirada de les restriccions imposades per Israel a l’entrega d’ajuda humanitària internacional.