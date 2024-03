El PP intenta frenar l'amnistia amb un xoc entre Senat i Congrés

La portaveu del PP al Senat, Alicia García, va anunciar ahir que elevaran a la mesa de la Cambra Alta, en la qual tenen majoria absoluta, un escrit en què planteja un conflicte amb el Congrés per la proposició de llei d’amnistia. Concretament, el Senat reclamarà a la Cambra Baixa la retirada de la norma a l’entendre que és inconstitucional i la seua tramitació, “fraudulenta”, en el que suposa un escenari sense precedents. Aquest conflicte podria acabar al Tribunal Constitucional en el cas que el Congrés no accepti aquest requeriment en un termini màxim de 30 dies. La iniciativa del PP, que ha de passar per la mesa del Senat i ha de ser aprovada pel ple, no interrompria el termini màxim de dos mesos per tramitar la llei a la Cambra Alta.

Els populars van prendre aquesta decisió després que la mesa del Senat admetés a tràmit la llei d’amnistia pel procediment ordinari. D’aquesta manera, la norma tindrà dos mesos, fins al 16 de maig, per votar-se al Senat i, si el ple la tomba, el text tornarà al Congrés. Fonts socialistes van assegurar que els membres del PSOE no van participar en la votació al considerar que podrien incórrer en prevaricació a l’haver-se adjuntat a l’expedient l’informe dels lletrats del Senat sobre la suposada inconstitucionalitat de l’amnistia. Altres fonts van assegurar que els senadors sí que van votar, i que ho van fer en contra.La decisió de la mesa arriba després que els lletrats del Senat hagin considerat en un informe que la llei vulnera “valors fonamentals de la Constitució”. A més, afirmen que és una “reforma encoberta” de la Carta Magna.El ministre de la Presidència, Félix Bolaños, va acusar el PP de “convertir el Senat en una cambra dilatòria i obstruccionista”. Va afirmar que els populars han plantejat aquest conflicte per “agradar una mica a l’extrema dreta”, perquè Vox havia reclamat al PP que faci servir la seua majoria al Senat per boicotejar la tramitació de la llei.La portaveu del Govern espanyol, Pilar Alegría, va afirmar que l’Executiu respecta l’informe dels lletrats del Senat, però va avisar que és el Tribunal Constitucional qui ha de valorar la constitucionalitat de la llei.

ERC i Junts acusen els de Feijóo d’usar la Cambra per al seu interès

ERC i Junts van criticar ahir amb duresa els moviments del PP al Senat per alentir la tramitació de la llei d’amnistia. Després que es donés a conèixer un informe dels lletrats de la Cambra que carregava contra el contingut de la llei i deia que era una reforma constitucional “encoberta”, republicans i juntaires van criticar el que consideren un dictamen fora de lloc. “El PP encarrega informes a la carta per deslliurar-se de la clatellada que va comportar les conclusions de la Comissió de Venècia, que va avalar l’amnistia”, va afirmar la senadora d’ERC Sara Bailac. Per part de Junts, el senador Joan Bagué va dir que el PP utilitza la seua majoria a la Cambra Alta per intentar “entorpir” i “dificultar” la tramitació de la norma. Amb tot, va advertir els populars que “hi ha uns terminis màxims marcats”, per la qual cosa “no tindran tot el temps que vulguin per tramitar la llei”.