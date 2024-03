Acusen el PP de “manipular” el Senat per impedir l'amnistia

El Govern espanyol i Junts van acusar ahir al PP de “filibusterisme” i “manipular” al Senat per frenar l’entrada en vigor de la llei d’amnistia, després que els populars hagi anunciat la intenció de plantejar a la Cambra Alta, on tenen majoria absoluta, un conflicte institucional amb el Congrés per exigir-li que retiri aquesta norma. La portaveu de Junts, Míriam Nogueras, va assegurar ahir que “estem molt acostumats a l’obstrucció parlamentària i a l’abús del reglament del Senat”, i va afirmar que el “filibusterisme constant” del PP a la Cambra Alta no posa en perill l’amnistia. En declaracions a RAC1, va subratllar que el mateix calendari del Senat estableix que la data límit de tramitació de la llei és el 16 de maig. “A partir d’allà, si ells volen continuar retorçant al Parlament, haurem d’estar pendents”, va afirmar.

En la mateixa línia, la vicepresidenta primera del Govern espanyol, María Jesús Montero, va acusar els populars de “manipular” el Senat per frenar l’amnistia, i va coincidir a afirmar que aquesta maniobra “no afectarà l’amnistia” perquè “els terminis es mantenen”. “Quan el PP no governa, el que vol és justament posar en qüestió al conjunt de les institucions de l’Estat”, va etzibar. Fonts de Moncloa indiquen que el Partit Popular ha pres aquesta decisió perquè Vox no els pugui retreure que no han fet res per frenar el tràmit de la llei i poder al·legar que ho van intentar però que no va ser possible.El portaveu del PSOE al Congrés, Patxi López, va acusar el PP d’“arrasar amb tot” i posar en perill el sistema democràtic al plantejar un “xoc inèdit en 45 anys” entre la Cambra Baixa i el Senat a compte de la llei.Per la seua banda, els populars van insistir a criticar l’amnistia. El seu líder, Alberto Núñez Feijóo, va dir al president espanyol, Pedro Sánchez, que la llei és “fraudulenta” i una “mentida”. “I el seu Govern, també”, va afegir.Mentrestant, l’expresident del Tribunal Constitucional Pascual Sala va avalar l’amnistia, i va assenyalar que “és constitucional perquè persegueix una finalitat constitucional, que és garantir la convivència ciutadana a Catalunya i a la resta d’Espanya amb relació a Catalunya”.

“El Senat podrà dir missa, i podrem escoltar-la o no”

El vicepresident primer del Congrés, el socialista Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, va subratllar ahir que la Cambra Baixa no té obligació d’atendre el conflicte institucional que pretén plantejar el Senat per la llei d’amnistia. “El Senat podrà dir missa, i nosaltres podrem escoltar-la o no”, va defensar el dirigent socialista, que tanmateix va evitar avançar quina serà la resposta del Congrés al requeriment de la Cambra Alta, on el Partit Popular té majoria absoluta.Mentrestant, els populars van registrar un escrit dirigit a la Mesa del Senat en el qual plantegen l’anunciat conflicte entre òrgans constitucionals al Congrés per la llei d’amnistia. Els d’Alberto Núñez Feijóo preveuen que el ple de la Cambra Alta aprovi aquesta sol·licitud formal al Congrés de conflicte de competències en la sessió del proper 2 d’abril, després de Setmana Santa.