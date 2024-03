Aragonès condiciona el suport a Sánchez a l'avenç del finançament propi a Catalunya

El president de la Generalitat, Pere Aragonès, va defensar ahir a Madrid la proposta de la Generalitat d’un finançament singular perquè Catalunya recapti i gestioni tots els impostos que paga, després que el Govern de l’Estat hi mostrés la seua negativa. El pla també compta amb el rebuig de la majoria de comunitats autònomes.

El president, Pere Aragonès, va alertar el cap del Govern espanyol, Pedro Sánchez, que si no negocia aquest model de finançament propi, tal com “es va comprometre” en el pacte d’investidura, no hi haurà nous acords de legislatura. I és que per a ell, aquesta reforma “ha de ser una fita en la resolució del conflicte” català i la base d’una nova relació bilateral entre Estat i Catalunya. El president va defensar que es tracta d’“una qüestió de justícia” i no d’un privilegi ni avantatge per a la Generalitat. “L’esforç fiscal que fan els catalans ha de revertir-se en els serveis públics de Catalunya”, va asseverar, afegint que fa anys que estan patint “el dèficit fiscal i la falta d’inversions”. En aquesta línia, Aragonès va demanar al PSC el seu suport. “Per una vegada podria posar-se del costat dels interessos dels catalans en lloc dels del PSOE”, va dir.A més de recaptació i la gestió del cent per cent dels impostos, la proposta de la Generalitat planteja el pagament a l’Estat dels serveis que ofereix a Catalunya i un mecanisme de solidaritat interterritorial. Aquesta última aportació, no obstant, seria temporal i lligada a uns objectius, com que hi hagi avenços en el “grau de cohesió territorial”.El seu discurs, tanmateix, no va fer canviar de postura el PSOE, que va insistir que la seua voluntat és aprovar un model de finançament “per a totes les comunitats autònomes” i va titllar ERC d’electoralista. Per la seua part, la ministra d’Hisenda, María Jesús Montero, va subratllar que Catalunya mai no ha tingut tants recursos com ara i que, si hi ha problemes que arriben a cada departament, “deu ser per la gestió de la Generalitat”. Per la seua part, governs autonòmics, de dreta i esquerra, van expressar el seu rebuig perquè va contra de la solidaritat territorial.

Puigdemont presenta avui la seua candidatura, que es donava per segura

L’expresident de la Generalitat i eurodiputat de Junts, Carles Puigdemont, revelarà avui de manera oficial des d’Elna, a la Catalunya Nord, si és el candidat de Junts a les eleccions al Parlament del 12 de maig, malgrat que fa dies que aquesta opció es dona per segura. Ho farà en una conferència des de l’ajuntament, acompanyat de la plana major de la formació, i aclarirà així el cartell electoral de Junts a falta de mes i mig per als comicis. Amb l’horitzó d’unes eleccions catalanes el febrer del 2025, a Junts es donava per fet que Puigdemont repetiria com a candidat a les europees del 9 de juny, encara que l’avenç electoral pot fer canviar les seues intencions. Malgrat que la llei d’amnistia encara no està en vigor, i no s’espera que ho estigui com a mínim fins a finals de maig, l’expresident es pot presentar als comicis com ja va fer a les del 2021, quan va liderar la llista de Junts acompanyat de la presidenta del partit, Laura Borràs, que va ser la candidata efectiva. A més, el seu advocat, Gonzalo Boye, ja va avançar que si sortís vencedor a les urnes, Puigdemont estaria disposat a tornar per ser investit pel Parlament, malgrat enfrontar-se a una eventual detenció.Els partits de l’oposició ja han començat a acusar Junts de presentar la carta de la possible tornada de Puigdemont com l’única que tenen per intentar guanyar les eleccions, conscients que això condiciona les seues estratègies electorals. Els juntaires en reneguen i volen plantejar les eleccions com un plebiscit entre la seua figura i la del candidat del PSC, Salvador Illa, deixant en un tercer pla el candidat d’ERC, el president Pere Aragonès.Sobre la candidatura de Puigdemont, el republicà es va mostrar ahir indiferent. “Cada partit que presenti qui vulgui, és a dir, tothom ha de ser lliure de presentar-se”, va assegurar.Per la seua part, el PSOE va assegurar que aquests comicis són “una gran oportunitat per deixar enrere la fractura que va representar el 2017”. Mentrestant, la líder dels comuns, Jéssica Albiach va fer oficial la seua candidatura a presidenta.

Junts acusa el PSOE de renunciar als pressupostos per electoralisme

La portaveu de Junts al Congrés, Miriam Nogueras, va retreure ahir al president del Govern, Pedro Sánchez, que renunciés a aprovar els Pressupostos Generals per a aquest any 2024 després de conèixer l’avenç electoral a Catalunya i va atribuir aquesta decisió al fet que el PSOE no vol “ensenyar les seues cartes” abans de la contesa electoral perquè no agradarien als catalans. Al contrari, Sánchez va contestar assenyalant que el seu Govern ha desplegat una inversió rècord al territori i a més està duent a terme una aposta per la convivència i l’autogovern. “Hem invertit de mitjana un 40% més”, que amb l’anterior administració, del PP, va dir.