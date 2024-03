Mor l'extresorer de CDC Daniel Osàcar, pendent del judici pel 3 per cent

L’extresorer de Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) Daniel Osàcar va morir dilluns passat als 88 anys, segons va explicar ahir el seu advocat, Xavier Melero, en declaracions a RAC1. L’exdirigent convergent va ser condemnat a 3 anys i 6 mesos de presó pel Tribunal Suprem pel cas de la desviació de fons del Palau de la Música. El setembre del 2020, Osàcar va sortir del centre penitenciari de Brians 2 i des d’aleshores es trobava en tercer grau. A més, estava pendent de judici per una peça del cas 3% que el jutge de l’Audiència Nacional Santiago Pedraz va decidir reobrir l’octubre passat. Segons Melero, l’extresorer de CDC va morir amb tots els béns embargats.

Osàcar va ser condemnat per la desviació de fons del Palau de la Música juntament amb Fèlix Millet, Jordi Montull i Gemma Montull. En el seu cas, pels delictes de tràfic d’influències i blanqueig de capitals, en concurs amb un tercer delicte de falsedat en document mercantil continuada i un quart de falsedat comptable.En aquests moments, l’extresorer de CDC estava pendent de judici a l’Audiència Nacional, que a l’octubre va acordar reobrir la peça del cas 3% que investigava diversos càrrecs del partit com els exconsellers Jordi Jané, Felip Puig o l’exdiputat lleidatà Germà Gordó, per donacions a la formació amb la suposada finalitat de finançar-la il·lícitament. Fiscalia demanava per a Osàcar un any i mig de presó substituïble per treballs en benefici de la comunitat.