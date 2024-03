El pres que va matar la cuinera de la de Mas d’Enric va ser avaluat 14 vegades, segons Ubasart

detail.info.publicated agències detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

La junta de tractament de la presó de Mas d’Enric (Tarragona) va avaluar fins a 14 vegades l’evolució de l’intern que va assassinar el 13 de març a una cuinera i després es va suïcidar, a qui, davant de la seua bona conducta i desenvolupament, se li va permetre la incorporació en diferents serveis auxiliars En la seua compareixença aquest dijous davant de la Diputació Permanent del Parlament, la consellera de Justícia de la Generalitat, Gemma Ubasart, ha subratllat que el pres evolucionava favorablement, tret de per un incident consistent en un cop de puny a un altre reu l’octubre de 2023.

A més, Ubasart ha afegit que fins la data "no consta cap queixa formal ni informal de la cuinera respecte de l’intern", qui a més no patia patologies mentals, alhora que ha indicat que el reclús va treballar amb la víctima un total de 3 anys i nou mesos, en dos períodes diferents. La consellera ha indicat que, encara que "el risc zero no existeix, amb la informació recopilada fins el dia d’avui i l’evidència empírica dels milers de casos similars que han passat pel sistema era difícilment previsible el desenllaç fatal del 13 de març". Ha explicat que la incorporació de presos al Centre d’Iniciatives per a la Reinserció (CIRE) es basa sempre en criteris d’avaluació del risc i de l’evolució positiva del reclús.

En el cas del pres que va assassinar la treballadora, ha dit, "la majoria d’indicis d’observació, de rehabilitació i d’avaluació del risc eren positius", ja que tots els professionals havien informat de la "bona conducta" de l’intern i, a més, les valoracions quant a motivació i rendiment "eren les més altes". En aquest sentit, ha assenyalat que la participació d’aquest pres en els serveis auxiliars i a la cuina del CIRE es va desenvolupar sense "cap incident remarcable" i que la seua trajectòria al centre penitenciari avala aquest fet, partint de diversos factors com haver reconegut els fets pels quals va ser condemnat -onze anys per assassinar una dona prostituïda-, la bona conducta mostrada a la presó o la seua motivació, dedicació i rendiment en les activitats en què va participar. En concret, ha relatat la consellera, aquest pres va participar en activitats de la presó en dos períodes: en un primer moment, des del seu ingrés a la presó el 2016 fins el febrer del 2018 va treballar en tallers productius manipulats i en activitats artístiques i esportives.

Segons Ubasart, durant aquestes activitats, els professionals no van detectar al reu "cap dificultat en el control dels impulsos ni cap conducta violenta, sinó que es va valorar una conducta del tot favorable".

Per això, en un segon període va començar a treballar a la cuina, on va exercir primer d’auxiliar i després com a operari superior, i en la que els ganivets i altres eines estan en un armari, una espècie de búnquer, en custòdia amb pany i clau dels funcionaris, que s’entreguen als presos per exercir la seua tasca i, una vegada finalitzada, tornen a dipositar-se en el mateix, ha explicat la consellera.

A la cuina central de Mas d’Enric, en concret, va treballar en dos etapes diferents: des de febrer de 2018 fins octubre de 2019 i, després a partir de 2022, acabant en el càrrec d’operari superior -cap de cuina-, tasca que exercia quan va assassinar la cuinera.

En el seu treball a la cuina, i fins el dia del crim, presentava "una conducta totalment adaptada" i uns "comportaments correctes", indicaven les avaluacions dels professionals. En l’escena de l’assassinat, la cuina, l’intern va coincidir amb la dona que va assassinar durant tres anys i nou mesos: entre el 7 de maig de 2020 i el 7 de novembre de 2023, en un primer període, i després entre el 5 de gener de 2024 i el 13 de març de 2024, quan la va matar. A més de ser valorat fins en 14 ocasions per la Junta de Tractament des del seu ingrés a presó –l’última d’elles el novembre del 2023–, en les quals es va acordar mantenir-lo en segon grau penitenciari, també va ser avaluat unes altres 12 vegades mitjançant el Riscanvi, una eina de predicció de la reincidència que utilitzen els serveis penitenciaris de Catalunya.