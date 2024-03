El primer ministre irlandès anuncia per sorpresa la dimissió

El primer ministre irlandès, Leo Varadkar, va anunciar ahir que presentarà la seua dimissió al capdavant del Govern de coalició perquè sent que ja no és “la millor persona per al lloc” ni per aconseguir la reelecció de l’aliança tripartida en les pròximes eleccions.

La decisió va causar sorpresa entre els seus col·legues, si bé es produeix dos setmanes després de la sorprenent derrota de la proposta de l’Executiu en dos referèndums encaminats a modernitzar el concepte de família i el paper de la dona en la societat.La decisió, que incumbeix també al seu lideratge en el partit Fine Gael, és per raons tant personals com polítiques, segons va dir en una compareixença pública després de reunir-se amb el seu Consell de Ministres. “Crec que la reelecció d’aquest Govern tripartit serà el correcte per al futur del nostre país”, va assenyalar Varadkar, de 45 anys, d’origen indi i obertament homosexual, per assenyalar que un nou taoiseach (primer ministre) estarà millor posicionat per aconseguir l’objectiu.Segons els analistes, les tres formacions coalitzades no preveuen que la dimissió de Varadkar provoqui la convocatòria d’unes eleccions generals anticipades, previstes en principi per al 2025.