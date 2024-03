El PSC guanyaria les eleccions al Parlament, per davant d'ERC i Junts, segons el CEO

detail.info.publicated acn detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

El PSC guanyaria les eleccions al Parlament amb 35-42 escons. Són entre 2 i 9 més que les últimes eleccions del febrer del 2021. La primera onada del baròmetre del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO) situa ERC (26-32) en segona posició lleugerament per davant de Junts (24-29). Tant ERC com Junts perden escons en relació a la representació que tenen actualment al Parlament, 33 i 32 respectivament. En quarta posició es produiria un empat entre Vox i PPC amb una forquilla d'entre 9 i 13 escons. Per darrere se situen els comuns amb 8-13 i CUP, amb 7-10. Cs desapareixeria de la cambra catalana. La majoria independentista podria perillar. Obtindria entre 57 i 71 diputats, quan actualment és de 74. I el llindar per aconseguir-la són 68 escons.