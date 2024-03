Esquerra rebutja una llista única i Sánchez no hi veu “cap novetat”

ERC va reclamar ahir a Carles Puigdemont que aclareixi si tornarà a investir Pere Aragonès en cas que aquest s’imposi en les eleccions del proper 12 de maig, alhora que va declinar la proposta de llista independentista única que l’expresident va proposar. Els republicans van assegurar que plantejar aquesta iniciativa “enmig de retrets és repetir errors del passat”, tot i que van matisar que hi ha “espais” per “refer ponts”, per exemple “donant suport” a la proposta d’Aragonès per aconseguir un finançament singular per a Catalunya. Amb tot, van celebrar que “el centredreta independentista” ja tingui candidat i “que ara també aposti pel referèndum pactat”.

D’altra banda, el president del Govern espanyol, Pedro Sánchez, va considerar que la candidatura del líder de Junts no suposa cap “novetat” perquè aquest ja es va presentar a les eleccions catalanes del 2017.El president de Castella-la Manxa, el socialista Emiliano García-Page, va dir que “el problema no és l’independentisme, el problema és que es passen la Constitució, l’ordenament i els drets de la resta dels espanyols per l’entrecuix”, mentre que el primer secretari del PSC, Salvador Illa, va assegurar, després de la conferència de Puigdemont, que el seu partit seguirà amb el “plantejament de girar full”. “Em sembla bé que es presenti Puigdemont si compleix els requisits, que és el cas”, va afegir.Mentrestant, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, va denunciar que l’expresident es pugui presentar com a candidat malgrat tenir pendents assumptes judicials “molt greus” a Espanya. “Tindrem una campanya fora dels paràmetres europeus i de l’Estat de Dret”, va concloure el líder popular.Finalment, el líder de Ciutadans a Catalunya, Carlos Carrizosa, va criticar que el pròxim candidat de Junts a les eleccions catalanes “torna exultant gràcies a Sánchez i Illa” i va augurar que els socialistes hi pactaran.