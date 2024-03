Una jutgessa obre investigació a la parella d’Ayuso per frau a Hisenda i factures falses

detail.info.publicated efe

Una jutgessa de Madrid ha decidit citar com a investigat Alberto González Amador, parella de la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, i a quatre persones més després d’admetre la denúncia de la Fiscalia per dos presumptes delictes de frau a Hisenda i un més de falsedat en document mercantil.

La titular del Jutjat d’Instrucció número 19 de Madrid ha pres aquesta decisió en una interlocutòria en la qual apunta que els fets denunciats per la Fiscalia "fan presumir la possible existència d’indicis" de dos delictes contra la hisenda pública per l’impost de societats dels anys 2020 (155.000 euros) i 2021 (195.951,41 euros) i altre per presentar factures que no corresponen a serveis realment prestats.