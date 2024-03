El PSC guanyaria avui les eleccions i perilla la majoria independentista

El PSC guanyaria les eleccions catalanes del 12 de maig, amb una forquilla d’entre 35 i 42 escons, mentre que la majoria independentista al Parlament penja d’un fil. Així ho preveu el baròmetre que el Centre d’Estudis d’Opinió (CEO) va publicar ahir, que situa ERC en segona posició, lleugerament al davant de Junts. Concretament, els republicans aconseguirien entre 26 i 32 diputats a la Cambra, mentre que els juntaires en tindrien entre 24 i 29. Ambdós formacions tenen, en el dia d’avui, 33 i 32 escons al Parlament, respectivament. Vox i el PP català empaten a la quarta posició, amb una forquilla d’entre 9 i 13 diputats cada un. L’ascens dels populars és notable, tenint en compte que actualment tenen tres escons. Els segueixen els comuns, amb entre 8 i 13 escons, i la CUP, que arribaria fins als deu. Per la seua part, Cs es quedaria sense representació a la Cambra, i perdria els sis diputats que té actualment.

D’aquesta manera, la majoria independentista perilla, ja que ERC, Junts i la CUP podrien sumar entre 57 i 71 diputats, per sota dels 74 que ostenten en el dia d’avui. La majoria absoluta al Parlament se situa en els 68 escons.D’altra banda, el sondeig també preveu que el PSC també guanyaria les eleccions europees a Catalunya, seguit d’ERC, PP i Junts, que cau fins a la quarta posició després d’haver guanyat l’any 2019.El CEO va fer aquest baròmetre amb una mostra de 2.000 persones majors de 18 anys residents a Catalunya entre el 9 de febrer i el 7 de març, abans que el president de la Generalitat, Pere Aragonès, anunciés l’avenç electoral, i que el ple del Congrés aprovés la llei d’amnistia.L’estudi també indica que el 62 per cent dels catalans està a favor d’aquesta norma, mentre que el 29 per cent la rebutja. En el sondeig de novembre, el 60 per cent dels enquestats van mostrar el seu suport a aquesta llei.D’altra banda, el 42% dels catalans dona suport a la independència, davant el 51% que no. No hi ha canvis substancials respecte al baròmetre anterior, quan els partidaris eren un 41% i els detractors un 52%. Des del mes de març del 2019, els partidaris del no a la independència superen els que li donen suport.En un altre ordre de coses, els catalans suspenen la gestió del Govern amb una nota de 4,3 sobre 10, si bé el 54% dels enquestats l’han aprovat.

Un CGPJ dividit titlla d’inconstitucional l’amnistia

El Consell General del Poder Judicial (CGPJ) va aprovar ahir un informe sobre la proposició de llei d’amnistia redactat pel vocal del sector conservador Wenceslao Olea, que defensa que la norma és “inconstitucional” perquè vulnera –entre altres qüestions– la separació de poders i el principi d’igualtat. El text va tirar endavant amb el suport de nou dels seus setze vocals, els de l’ala conservadora. Va rebre el vot en contra per cinc vocals de l’ala progressista. El president de l’òrgan de govern dels jutges, Vicente Guilarte, i el vocal Enrique Lucas, van votar en blanc.La votació, que dibuixa un CGPJ dividit, respon a la petició sobre l’amnistia que va plantejar el Senat, on el Partit Popular té majoria absoluta. Els vocals tenien sobre la taula dos propostes. Per una banda, la del conservador Wenceslao Olea, que considera que l’amnistia és “inconstitucional” i vulnera la separació de poders, i per l’altre costat, el de la vocal progressista Mar Cabrejas, que creu que l’amnistia és “excepcional” però legal.L’informe avalat pel ple no és preceptiu, però reforçarà la posició del PP al Senat abans de rebutjar la llei d’amnistia a la Cambra Alta i tornar-la al Congrés, que previsiblement aprovarà definitivament la llei al maig.